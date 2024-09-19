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小貨車國2失控打滑「先撞外側護欄再衝內側」　車頭爛毀波及2車

記者楊熾興／桃園報導

43歲林姓男子駕駛小貨車行經國道2號西向10.1公里時，疑因天雨路滑失控，先衝向外側護欄，再從路肩斜向橫衝3車道，至最內側車道護欄後才停止。共造成3車受損，所幸駕駛都依規定擊上安全帶無人受傷，肇事原因正由國道公路警察局調查中。

▲小貨車疑因天雨路滑，先衝向外側護欄再斜向反彈至內側護欄。（圖／翻攝地圖型行車影像分享平台）

▲小貨車疑因天雨路滑，先衝向外側護欄再斜向反彈至內側護欄。（圖／翻攝地圖型行車影像分享平台）

▲▼小貨車失控後再連撞2車，所幸無人傷。（圖／國道警察局第一大隊提供）

▲小貨車疑因天雨路滑，先衝向外側護欄再斜向反彈至內側護欄。（圖／翻攝地圖型行車影像分享平台）

▲▼小貨車失控後再連撞2車，所幸無人傷。（圖／國道警察局第一大隊提供）

國道警察第一大隊勤務指揮中心於14日16時32分左右接獲通報，國道2號西向10.1公里機場系統路段，林姓男子駕駛小貨車行經國道2號西向10.1公里機場系統路段內側車道，疑似因路面濕滑未依規定減速，導致車輛打滑失控衝向外側護欄，再彈到內側護欄肇事，過程中波及33歲的石姓男子及49歲戴姓女子駕駛的小客車，所幸3人均有依規定繫上安全帶，無人受傷，經警方對施以酒測，未有酒精濃度反應，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

國道公路警察局呼籲，用路人應遵守交通規則，雨天行車開啟大燈，保持安全距離，避免超速及任意變換車道，輪胎應定時保養檢查胎紋並更換，遇到水漂不要驚慌，鬆開油門握緊方向盤，切勿急踩煞車，以免車輛打滑失控，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

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