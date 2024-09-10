三重海砂屋陽台崩塌！6樓加蓋釀禍　4樓女租客遭水泥塊砸中

▲三重海砂屋陽台崩塌 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導



新北市三重區永安北路一段一處老舊民宅，昨（9日）下午4時許發生海砂屋坍塌事故！因6樓加蓋，導致5樓陽台突然塌陷，大量水泥塊砸向4樓陽台，造成68歲黃姓女租客左手臂多處擦挫傷。事發後，黃婦的兒子在臉書發文，表示母親住在此處每天驚魂未定，不知如何是好。新北市工務局今（10日）早已派員到現場勘查並作出回應。



黃婦的兒子在《三重蘆洲幫》臉書社團發文求助，指出他們住在4樓，5樓房東明知違法，仍加蓋6樓並對外出租，最終導致陽台承重不堪，發生坍塌。他描述當時情況時提到，母親正在陽台附近開門準備進入室內，突然被倒塌的水泥塊波及，所幸傷勢並不嚴重。「如果母親再早幾步走進去，後果不堪設想，可能就會是一條人命！」

▲▼ 三重海砂屋陽台崩塌，大片土石從天而降砸傷4樓住戶 。（圖／記者戴上容翻攝）





他還提到，幾年前新北市政府建管處的拆除大隊曾到場檢查，當時告知他們房屋狀況尚可，6樓的違建只能登記備查，沒有進行拆除或其他措施。如今，這起坍塌事故已嚴重威脅到住戶的安全，尤其是海砂屋的結構損壞嚴重無法修復，他們昨天再次聯絡市府尋求協助，卻被告知負責人外出，無法處理。

新北市議員彭佳芸今日邀集工務局以及臺灣省結構技師公會至現場勘查，除提供市民明確的協助資訊外，也要求市府強化各機關的橫向聯繫以及海砂屋都市更新的效率。



新北市工務局表示，該棟建物為地上5層樓鋼筋混凝土結構，共135戶。早在2022年，工務局已判定該建物屬於高氯離子鋼筋混凝土建築物，須拆除重建，並達到《新北市海砂屋重建自治條例》停止使用的標準。今年8月29日，工務局會同專業技師公會進行現場勘查，發現該建物的柱體中度損壞、樑輕微損壞，部分板面嚴重損壞，建議持續列管，但勘查範圍未包含此次發生坍塌的住戶。



今日上午11時，工務局使用科股長陳世耀與技師梁敬順再度會同屋主現場勘查，確認建物整體結構是否存在安全隱患。技師梁敬順表示，由於陽台外接潮濕環境，海砂屋極易發生崩壞，建議進行都市更新來解決根本問題。陳世耀也補充說明，目前工務局對於拆除危險建物有20萬元的補助，但修繕部分尚無相關補助，若有結構安全疑慮，將立即啟動停用程序。

▲工務局股長陳世耀（右），技師梁敬順（左）到場會勘 。（圖／新北市議員彭佳芸提供）