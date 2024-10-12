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第七屆「桃園時代青年行動家」啟動徵選　總獎金22萬元

▲第七屆「桃園時代青年行動家」啟動徵選

▲第六屆桃園時代青年行動家獲獎者陳重宇。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局舉辦第七屆「桃園時代青年行動家徵選」，即日起至10月31日開放報名，凡年齡介於15至45歲，設籍、就學或就業於桃園市的青年皆可報名，活動總獎金22萬元，藉此表揚在各領域默默付出，以行動展現青春力量的桃園青年。

市府青年局局長侯佳齡11日表示，徵選活動期鼓勵桃園青年發揮影響力，延續對社會關懷的使命與熱情，活動將選出「社會關懷行動家」和「永續發展行動家」兩個類別，共計10名代表性青年。入選者為以實際行動關懷弱勢族群、傳遞社會溫暖的「社會關懷行動家」，以及致力於解決社會問題、推動社區營造和地方創生的「永續發展行動家」。

▲第七屆「桃園時代青年行動家」啟動徵選

▲黑水虻生物處理系統將有機廢棄物轉化為可以再利用的蛋白質及肥料。（圖／青年局提供）

每位獲選者將獲得3萬元獎金，活動還將選出「潛力新秀獎」，獲獎者將獲新臺幣1萬元獎金。徵選活動報名截止至10月31日，歡迎桃園市15至45歲的青年踴躍報名。報名網址：https://www.surveycake.com/s/rgqP7，快讓你的行動與熱忱為這個世界帶來更多感動。詳情請洽桃園市政府青年事務局官網。

青年局說：往年獲選的桃園青年均以實際行動展現社會溫暖的一面，第六屆「社會關懷行動家」得主高芝芸於109年成立「中華民國兒童燒燙傷關懷協會」，她以自身經歷成為燒燙傷家庭的支柱，成立初期雖遭遇疫情挑戰，但高芝芸仍憑藉家庭與愛的力量克服困難，積極推廣燒燙傷知識與衛教，關懷兒童燒燙傷家庭。

上屆「永續發展行動家」陳重宇，則專注於環境永續與減碳議題，創立「巨獸綠色科技公司」，利用「黑水虻」這種昆蟲處理有機廢棄物，希望對於有機廢棄物提出解決方案並致力推廣至全球，進而達到解決廢棄物與糧食問題。透過「黑水虻生物處理系統」(BIO-BSF System)，1噸的廚餘約可供300公斤的「黑水虻」幼蟲生長，「黑水虻」成長過程約只會產生12公斤的碳排，達到廢棄物減量、溫室氣體減排的效果。

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