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即將揭曉！金牌創世代晉級複賽名單7／15公布「評審Reaction」精彩環節搶先看

▲台灣啤酒「2024金牌創世代」原創音樂徵選活動將在7/15揭曉晉級複賽的30強！（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

生活中心／綜合報導

最近韓綜流行的「Reaction」，在台灣啤酒「2024金牌創世代」原創音樂徵選活動也看得到！不久前，由一群樂壇前輩與金曲獎製作人撩起網路聲量的台灣啤酒「2024金牌創世代」原創音樂徵選活動，經過專業評審給分以及網路投票等過程，終於即將進入宣布晉級「複賽名單」的刺激環節！

為了讓所有參賽者與螢幕前的觀眾、聽團仔了解評選過程，主辦方特別側錄複賽評審，包含「董事長樂團」主唱吉董、「傷心欲絕」吉他手官靖剛、「貴人散步音樂節」創辦人KK葉宛青、「跳蛋工廠」音樂總監潘信維、「浪人祭」主辦人蕭達謙等人，在聆聽投稿音樂的真實「Reaction」，超用心的企劃甚至還祭出「評審真心話」環節，評判投稿樂團個別的強項弱項，並提供改善建議。透過影片，網友也可以跟著複賽評審們一起挖掘金牌創世代新星，看看有哪些值得關注的樂團創作直擊你心！

▲▼ 音樂,複賽,金牌創世代,評審,徵選,台灣啤酒。（圖／擷取自影片）

▲▼ 音樂,複賽,金牌創世代,評審,徵選,台灣啤酒。（圖／擷取自影片）

此次投稿的原創音樂曲風相當廣泛，既能讓人輕閉眼睛沉浸聆聽，也有讓人血脈賁張、想起身衝撞的重金屬風格！然而，除了要有悅耳的Vocal、旋律與編曲，評審們也能想像作品在現場LIVE演出的效果。例如就有作品讓兩位音樂祭創辦人大讚，「來報名音樂祭一定會給他們入選！」也有的作品讓評審直言，「可以玩大膽一點，這是外國人也會喜歡聽的東西。」

▲▼ 音樂,複賽,金牌創世代,評審,徵選,台灣啤酒。（圖／擷取自影片）

▲▼ 音樂,複賽,金牌創世代,評審,徵選,台灣啤酒。（圖／擷取自影片）

投稿作品中也不乏有以國樂樂器結合搖滾樂的組合，評審也一針見血道，「樂手非常強，但要想一下這個曲風要怎麼面對市場。」尤其是LIVE演出，「也建議搭配視訊或動畫，會有更大的加乘效果。」

▲▼ 音樂,複賽,金牌創世代,評審,徵選,台灣啤酒。（圖／擷取自影片）

▲▼ 音樂,複賽,金牌創世代,評審,徵選,台灣啤酒。（圖／擷取自影片）

▲▼ 音樂,複賽,金牌創世代,評審,徵選,台灣啤酒。（圖／擷取自影片）

參加「金牌創世代」這類音樂比賽，要如何讓自己與團員嘔心瀝血的原創音樂，在眾多不分軒輊的音樂作品中脫穎而出呢？吉董點出關鍵，「參加這類有規模的音樂比賽，錄音品質要好一點，不好的話可能前30秒就被cut掉。」潘信維表示，自己當評審時會抱持著，是不是能發掘什麼厲害的編曲人未來一起合作，「所以我的建議是，每次參加比賽就要在能力所及的範圍內，把它做到最好！」官靖剛、葉宛青也異口同聲道，「參加比賽時，不要怕去做跟別人不一樣的音樂，其實可以更大膽一點！」蕭達謙則建議可以讓音樂的完整度再拉高一些，也可多參考海內外特色音樂人的作品樣貌。

▲▼ 音樂,複賽,金牌創世代,評審,徵選,台灣啤酒。（圖／擷取自影片）

經過「金牌創世代」初賽熱烈的網路投票後，這些音樂作品還要能通過這群評審嚴苛又細膩的耳朵，可說相當不容易。這也讓網友不禁期待，到底最後進入複賽的選手有誰！別急別急，預計7/15就會完整揭曉前進複賽的30強選手，到時就能知道自己私心支持的樂團有沒有獲得評審青睞！

值得一提的是，複賽30強選手將在8/3（六）、8/4（日）於台北Corner House 角落文創展演空間帶來震撼現場的表演，把自己與團員送入決賽！想感受新一代「金牌創世代」音樂能量的網友，別忘了持續鎖定後續賽事以及晉級名單，同時也要為所有努力至複賽的選手們抱以熱烈的鼓勵與掌聲！

【2024金牌創世代 原創音樂徵選】
✸✷立即追蹤 掌握第一手消息✸✷
官方帳號｜https://reurl.cc/OM0Ev7
官方網站｜https://reurl.cc/aqvEb4
主辦單位｜台灣啤酒
協辦單位｜PIPE Live Music、StreetVoice 街聲

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