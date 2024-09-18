全國第一！　桃園污水工程取得ISO碳足跡查核認證

▲桃園污水工程率先取得ISO碳足跡查核認證。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在全球面臨氣候變遷挑戰的當下，桃園市政府積極推動第二期溫室氣體管制執行方案，將碳足跡盤查視為實現淨零碳排的重要一步。市府水務局推動污水下水道建設，污水下水道工程取得國際查證溫室氣體查驗聲明書，成為全國第一個完成碳足跡盤查認證的縣市，展現桃園在推動2050年淨零的堅定步伐。

市府水務局18日表示，這項盤查涵蓋該局執行公共污水下水道工程的每個環節，從主次幹管、分支管網到用戶接管等各項工程，都進行了詳細的碳排放調查，確保數據的準確性與透明度。

▲桃園污水工程率先取得ISO碳足跡查核認證。（圖／水務局提供）

而採用先進的技術手段，對公共污水下水道工程中每一個可能的碳排放源進行盤查和監控，建立了全面的基線數據，為未來制定減碳策略提供了可靠的科學依據，為全國第一個公共污水下水道工程取得SGS查證符合ISO14067標準的?室氣體查驗聲明書的案例。

台灣檢驗科技公司(簡稱SGS) 18日正式將國際認證的溫室氣體查驗聲明書親自遞交給市府水務局，肯定桃園市在環保領域的努力。SGS表示，作為領先全球的認證機構表示，桃園市能完成這項里程碑相當不易，特別是污水下水道工程這樣複雜的項目，技術門檻和資源投入都非常具有挑戰，需要精確監控各種碳排放源，並確保數據的準確性與透明度。