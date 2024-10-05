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結合醫療與宗教　奇美醫攜手開基臨水夫人媽廟宣導孕產安全

▲奇美醫院攜手台南在地宮廟「開基臨水夫人媽廟」，於10月5日共同宣導孕產安全，一起響應病人安全週活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲奇美醫院攜手台南在地宮廟「開基臨水夫人媽廟」，於10月5日共同宣導孕產安全，一起響應病人安全週活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了提升民眾對於孕產安全的認識，奇美醫院攜手台南在地宮廟「開基臨水夫人媽廟」於10月5日共同宣導孕產安全，一起響應病人安全週活動，創新的跨界合作不僅是醫療界先例，還具有深遠的社會意義，將醫療與民間信仰結合，也展現當地宮廟對社會責任的積極參與。

▲奇美醫院攜手台南在地宮廟「開基臨水夫人媽廟」，於10月5日共同宣導孕產安全，一起響應病人安全週活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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根據台南市民政局統計，轄區立案寺廟有1647間，為全國之冠，此次活動希望透過宮廟的社區影響力，加強孕產安全的宣導。醫策會2004年起，每年均舉辦病人安全週活動，2024年的主軸為【醫病聯手．守護病安】，活動涵蓋「孕產安全．你我共守」及「安全診斷．健康把關」兩大主題，藉由守護孕產安全，讓每個家庭都能在安全的環境中迎接新生命的到來。

▲奇美醫院攜手台南在地宮廟「開基臨水夫人媽廟」，於10月5日共同宣導孕產安全，一起響應病人安全週活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院加護病房醫師陳志金活動中也分享了一段同仁妻子面對生產遇到困難時的經歷，該同仁親自到開基臨水夫人媽廟祈求順產，在神明的庇佑下，母子順利度過難關。婦產部主治醫師徐英倫及婦產科病房護理長陳佳婉也於活動現場講解產後大出血(PPH)的預防、診斷、處置及後續護理照護。徐醫師也透露，他和其他產科醫師經常前往廟裡祈求產婦和胎兒健康，於是，促成此次的跨界合作，是國內首次醫學中心與開基臨水夫人媽廟合作，期借助傳統信仰的力量宣導孕產安全，讓病人安全的推廣走入社區，更加貼近人心。

▲奇美醫院攜手台南在地宮廟「開基臨水夫人媽廟」，於10月5日共同宣導孕產安全，一起響應病人安全週活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

開基臨水夫人媽廟主委曾麗莉表示，位在延平郡王祠後的臨水夫人廟建於西元1736年，主祀臨水夫人陳靖姑與三十六宮婆祖。傳說早年大旱災時，陳靖姑雖已懷孕數月，仍帶著身孕設壇施法祈雨，雖然順利求得雨水，但陳靖姑也因動胎氣而流產身亡，臨終前發下誓言：「死後要做助產神，專門救助難產婦女」。對台南人來說，臨水夫人一直以來都護佑著台南的初生嬰兒及保佑產婦的平安，是台灣最古老的祝禱順產育嬰的廟宇。

▲奇美醫院攜手台南在地宮廟「開基臨水夫人媽廟」，於10月5日共同宣導孕產安全，一起響應病人安全週活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院院長林宏榮表示，老一輩的台南人常說「也著神，也著人」，意味著很多事情的完成，除了盡力完成人所能及的部分之外，民眾也會尋求民間信仰的協助。奇美醫院非常重視病人安全的推動，長年致力於營造正向的病人安全文化，婦產科和小兒科，也是極力守護孕產的安全，除了產前檢查、新生兒預防注射，奇美醫院更是高危險妊娠、產後大出血、早產兒、嬰幼兒急重症的後送醫院。能夠結合民間的信仰和醫療知識，將有效強化社區對孕產安全的認識和重視以及提升孕產婦在醫療過程中的安全信念，不僅具象徵意義，也能更深入社區，讓更多家庭感受到醫療與信仰的結合所帶來的身心靈上的支持，意義非凡，也希望民眾能夠積極參與，與神同行。

奇美醫院婦產部主治醫師徐英倫指出，產後大出血是全球孕產婦死亡的主要原因之一，發生率約1至3%，在資源貧乏的國家甚至高達10%。常見原因包括子宮無力、胎盤滯留或血液凝固異常等。其中，子宮無力最為普遍，特別是多胞胎、巨大胎兒或高齡產婦屬於高危險群。若產後24小時內出血量超過1000毫升，或合併低血容症狀（如：低血壓、頭暈等），即為產後大出血。這種情況雖然危險，所幸醫療技術的進步能透過藥物促進子宮收縮、密切監測產後出血等方式，有效預防三分之一的死亡率。

▲奇美醫院攜手台南在地宮廟「開基臨水夫人媽廟」，於10月5日共同宣導孕產安全，一起響應病人安全週活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院婦產科病房護理長陳佳婉說明，護理人員在預防、診斷與快速處置產後大出血中，扮演著關鍵角色！從產前風險評估到產後監測，對高危產婦進行詳細生產計劃，並在出血情況下迅速反應，協助醫療團隊實施急救措施。術後護理同樣重要，護理人員幫助產婦恢復並提供情感支持，確保其身心健康。

奇美醫院院長林宏榮強調，奇美醫院具備完善的醫療設備與經驗豐富的團隊，緊密的全方位專科團隊（如：產科、麻醉科、新生兒科等）合作，當產後大出血發生時能迅速處置，包括使用子宮收縮藥物、水球壓迫裝置和動脈栓塞術等，以確保母嬰安全。奇美醫院提醒準媽媽及家屬，產後大出血雖然不可忽視，但透過及早預防、快速診斷與處置，風險可大幅降低，能安全地度過生產過程。

▲奇美醫院攜手台南在地宮廟「開基臨水夫人媽廟」，於10月5日共同宣導孕產安全，一起響應病人安全週活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院院長林宏榮表示，此次活動不僅是對醫療安全的強力推動，更是一場醫療與社區文化相結合的象徵性合作。活動透過孕產期醫療安全宣導衛教及相關衛教影片推播，向社區民眾傳達健康資訊。奇美醫院更製作象徵醫療安全與祝福的1000個「安產御守」及精美小禮品，由廟方加持，贈送參與活動的民眾。也希望因為台南400來到開基臨水夫人媽廟參拜的民眾，也能藉此機會多多瞭解孕產安全。誠摯邀請所有關心醫療安全的各界人士及民眾，共同參與此次盛會，為推動安全醫療與社區健康貢獻一份力量。

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