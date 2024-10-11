陸男凌晨划船進公司偷保險櫃　策劃一整年取走227萬現金

▲男子策劃一年，划船去前公司盜走保險櫃。（圖／翻攝浙江法制報）

記者魏有德／綜合報導

杭州蕭山一名盛姓男子離職後，心裡一直惦記著前公司的保險櫃，經過策劃佈局一年，他避開路上所有監視器，先到河邊「偷」了一艘船，在凌晨「月黑風高」之際，憑著雙手划槳3小時，到前公司竊走保險櫃，連夜開車到老家。只不過，男子還沒來得及切開保險櫃，蕭山警方便找上門，將他逮捕歸案。

▲男子盜走的保險櫃內放有50萬元人民幣現金。（圖／翻攝浙江法制報）

《浙江法制報》報導，經偵查，盛某已經逃回江西老家。蕭山刑偵大隊四中隊中隊長章柯飛帶隊連夜跨省追擊，驅車6個多小時抵達江西將盛某抓獲歸案，此時離公司報案不到24小時。

盛姓男子犯案後，被盜竊的公司隨即報警稱，一個重達50多公斤的灰色保險櫃被盜，裡面放著50萬元人民幣（約227萬元新台幣）現金。

▲男子遭警方壓制逮捕。（圖／翻攝浙江法制報）

蕭山公安刑偵大隊研判，這間公司緊鄰河道，路面監視器沒有可疑人物，嫌犯很可能是走水路，再加上犯嫌熟悉公司的監控佈局和周邊環境特點，可能為熟人作案，便對公司內部人員排查，再循河追蹤，很快便發現一艘「形跡可疑」的小木船。

▲男子被捕後供出其犯罪動機和過程。（圖／翻攝浙江法制報）

警方鎖定盛姓男子後，驅車趕往其江西老家追捕，起初，盛姓男子拒不透露保險櫃的下落，在警方發現盛姓男子曾向家屬要了一名親戚家的鑰匙，最終在這名親戚家裡，找到被盜走的保險櫃，這才讓盛姓男子坦承認罪。