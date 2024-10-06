獨／專偷高價洋酒！偷完台中偷台北　業者公布監視器畫面

記者張君豪／台北報導

5日晚間19時30分左右，一名頭戴棒球帽、穿深色T恤和長褲、口罩遮臉的男子進入北市大同區橡木桶洋酒行承德店內，步入店內後佯裝購物，卻在擺放高價洋酒的貨架前徘徊，趁機拿取一罐市價高達1萬8千多元的陳年版大摩18年單一純麥威士忌，冷靜地把高價洋酒放入隨身側背包後從容離開店內逃逸，店家事後調閱監視器發現遭竊賊偷之前就曾到店內偷高價洋酒，業者緊急報警處理。

▲這名戴棒球帽慣竊連續偷竊洋酒業者高價商品，洋酒行無奈報警並公布犯嫌畫面 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



據了解，該名慣竊已非第一次鎖定洋酒行行竊，早在2022年11月中，當時該名竊賊就以同款式藍色T恤和長褲穿著、戴棒球帽和口罩遮臉裝扮，闖入橡木桶洋酒台中文心店竊取一瓶要價約2萬餘元新台幣的高價洋酒，竊賊十分囂張，多次穿同款式服飾犯案，熟門熟路專偷高價商品，讓店家為之氣結。





該名慣竊犯案手法相當熟練，2022年竊取高價洋酒後騎單車離開，藉此規避警方調閱監視器追查。業者透露，當時警方循線擴大調閱監視器後，追蹤竊賊行跡到台中潭子一帶，卻因監視器有斷點導致無法確認犯嫌身分，業者昨晚已向轄區警方報案求助，希望警方能盡速逮捕該名慣竊，也呼籲同行小心該名洋酒大盜。

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