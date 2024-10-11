股海老手挨詐！彰化80歲嬤拿養老金投資被騙200萬　女兒急報警

▲彰化阿嬤遭詐，和美警方逮車手。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名80多歲阿嬤，年輕時是玩股票高手，近日卻深陷「假投資高獲利」，已繳付約200萬現金，見有微薄紅利回本，又加碼捧59萬面交，女兒得知後立即通報警方，聯手將25歲鄭姓車手逮捕，未料，老人家又瞞著家人衝行庫要匯款投資，所幸警方早已通知轄區內行庫注意可疑金流，及時保住阿嬤的養老金。

▲彰化阿嬤連4度遭詐。

和美分局和美派出所於9月底，接獲該名阿嬤女兒通報，她媽媽深信網路投資且一直投入養老金，疑因陷入股票假投資詐騙陷阱，並與詐騙集團約定在公園面交，警方獲報後立即佈署埋伏，待雙方面交時上前盤查，當場捕獲25歲鄭姓車手，並查扣現金、工作證、代購資產收據、工作手機等相關證物。

▲彰化阿嬤遭詐，和美警方逮車手。

警方初步調查，詐騙集團利用臉書刊登股票假投資廣告，誘騙阿嬤加LINE並下載APP操作股票買賣，穩賺不賠，並以「放長線釣大魚」的手段，先「微量出金」，讓被害人誤信真有投資獲利，之後再次聯繫被害人約定於9月底面交加碼投資59萬元，經警方當場查緝車手並將鄭嫌依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送彰化地檢偵辦。

未料詐團不死心，再度以話術誘騙假投資，阿嬤又衝行庫要匯款，遭到行員識破，通報警方到場，警方一看是熟面孔，不斷的跟她勸說這就是假投資，就算真有「微量出金」也可能是引誘掉入更大陷阱的手段，切勿輕信未曾謀面網友及來路不明的投資管道。