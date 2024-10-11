馬英九嗆賴清德「新兩國論」拒出席國慶　綠委同情：每年十月他都崩潰

▲國民黨中央舉辦國慶升旗典禮，前總統馬英九出席 。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

原本規劃出席今年國慶典禮的前總統馬英九，昨（10日）一早突然宣布，因不滿總統賴清德的主張，認為是「新兩國論」，臨時決定不出席大會。對此，綠委洪申翰今表示，每個十月，台灣海峽兩側的兩個主權國家要過生日，這個行動上的「事實」就是「兩國論」。除非馬英九們敢去否定，中華民國或中華人民共和國任何一個國家的存在，「對於馬英九硬要躲在一個中國與兩區的認知裡，我抱以同情」。

馬英九昨一大早出席國民黨升旗典禮時表示，原本他應該出席國慶大典，但是他決定不去參加了。因為賴清德主張「新兩國論」追求台獨路線，嚴重違法中華民國憲法，將把台灣2300萬人民帶向險境。馬強調，根據中華民國現行憲法，台灣跟大陸彼此之間並不是兩個國家，而是兩個地區，可以相互和平共處。

對於馬英九說法，洪申翰表示，每個十月，其實都會是馬英九的崩潰月。並不是因為賴清德說了什麼，而是因為，在每個十月，台灣海峽兩側的兩個主權國家，就是一定要過生日，而這就是這兩個國家，各自在自己的發展歷史中，始終存續、無法被抹去的最直白表徵。

洪申翰指出，彼此都好好過生日，這個行動上的「事實」，其實這就是「兩國論」。就算什麼都不用說。除非馬英九們敢去否定，中華民國或中華人民共和國其中任何一個國家的存在，或是敢去論述，這兩個國家中，其中一個隸屬於另一個。但他們當然不敢，因為這是昧於「事實」。

洪申翰直言，「事實」的力量，往往就是最大的。馬英九硬要拉著藍白營諸眾，躲在一個中國與兩區的認知裡，不敢把中華民國跟中華人民共和國並列談論，「我其實是抱以同情的。」

洪申翰指出，因為，每當他們遇上，無法否認兩國事實存續的時刻，他們是必然要崩潰的。當然，他們一定會把自己的崩潰，都推到賴清德身上，就是希望不要被外界看穿，其實是自己，對於眼前兩國存在事實的心虛。

