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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強提3「和解飯」橄欖枝　喊話賴清德：化解僵局在您一念之間

▲▼韓國瑜出席中華民國各界慶祝113年國慶大會記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

明年度總預算案持續卡關，立法院長韓國瑜今（11日）將邀請朝野黨團幹部與行政院長卓榮泰吃「和解飯」。國民黨立委羅智強指出，要化解朝野僵局，始作俑者的行政部門就應該先拋出和解的三大橄欖枝，就是禁伐補償、健保點值、公糧收購，就要依法編列、尊重立法。最後也向總統賴清德喊話，化解朝野僵局與政治對立，主動權就在賴清德總統手上。「要不要遞出去，都在您的一念之間」。

「韓國瑜有真心，賴清德有真意嗎？」羅智強說，首先，他要謝謝韓國瑜，給了大家一個滿滿中華民國國旗的中華民國國慶，為委屈了八年的中華民國，爭了一口氣，這是韓國瑜對中華民國、對台灣的真心和真愛，他希望賴清德可以學習，除了口頭上說到了中華民國，有沒有像韓國瑜一樣真心誠意的愛中華民國？這一點，賴清德心裡應該很清楚。

羅智強提到，賴清德昨天國慶演說上說，人民想要當家作主的願望終於實現。他想請問賴清德，人民反廢死要正義、挺核能反空污的願望，實現了嗎？賴也說，雖然深知彼此意見有所歧異，但始終願意攜手前進。他想請問賴，立法院邀請賴來國會進行國情報告，賴來了嗎？賴還說，國家要團結、社會要安定，感謝韓國瑜和卓榮泰開啟朝野合作，促成朝野黨團會商。他想請問賴，韓昨天當面呼籲您尊重國會改革法案，打造一個所有官員都負起責任，不造假、不隱瞞、不推諉體制的建言，賴聽了嗎？

羅智強強調，賴清德說得很好，國家利益永遠高於政黨利益、政黨利益不能凌駕人民利益。但他就想請問賴清德，為什麼親近執政黨的媒體，8年可以拿95億標案，不親近執政黨的媒體，卻要被罰錢關台？漂亮話講得很好聽，也要把事情做得漂亮。

「解鈴還需繫鈴人，要化解朝野僵局，和解飯當然可以吃，但如果只是想把球踢給韓院長，那就太算計了」，羅智強說，要化解朝野僵局，始作俑者的行政部門就應該先拋出和解的三大橄欖枝，就是禁伐補償、健保點值、公糧收購，就要依法編列、尊重立法。

另，羅智強也說，要化解政治對立，始作俑者的民進黨就應該先尊重民主、放棄惡罷。法院已經四度打臉民進黨，還謝國樑清白。請賴清德命令秘書林右昌停止作亂，還基隆一個乾淨善良的治理環境。「拋出橄欖枝，化解朝野僵局與政治對立，主動權就在賴清德總統手上。要不要遞出去，都在您的一念之間」。

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