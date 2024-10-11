賴清德「走回中華民國？」　蕭旭岑：用別人的祖宗牌位拜自己的祖先

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

針對賴清德總統的國慶談話，馬英九基金會執行長蕭旭岑今（11日）表示，藍營低估了賴清德的國慶談話負面效應，也誤認為賴「走回中華民國」，事實上賴清德和韓國瑜講的「中華民國」完全不同，賴清德講的「中華民國」沒有包括大陸，內容其實是台獨，用閩南語講就是「用別人的祖宗牌位拜自己的祖先」。

蕭旭岑今天接受王淺秋節目「千秋萬事」訪問時，直言國民黨千萬不能掉以輕心，如果稱讚賴清德往中華民國靠攏，兩岸論述會被賴全部拿走，對國民黨將有「刨根式的滅頂之災」。

蕭旭岑表示，他很少講這麼直接，但他認為藍營同志及學者，可能低估了賴清德國慶談話的問題。賴清德國慶稿裡「兩國互不隸屬」的新兩國論、「台灣也是國家名字」完全沒有打折，國民黨不要被騙了。

蕭旭岑指出，賴清德雖然喊中華民國的口號，但其實他的「中華民國」和藍營的完全不是同一個概念。賴是把「中華民國台獨化」，把大陸當成另一個國家，藍營則是堅持「憲法一中」。

蕭旭岑表示，賴清德把「法理台獨」重新定義，等於是將「中華民國」當殼，內容物卻置換為「台獨」，取代修憲的動作。這樣做恐怕將會讓兩岸走向戰爭，情勢非常危險。

蕭旭岑分析，賴清德的「中華民國」沒有中華民國固有疆域，只是限縮在台灣；韓國瑜講的「中華民國」才是符合中華民國憲法的固有疆域，包含大陸地區。藍營不可不察，更不能錯誤地認為賴清德認同中華民國。

蕭旭岑呼籲，國民黨應當把韓國瑜的國慶講稿作為兩岸論述的根基，也是前總統馬英九從任內至今一直強調的「中華民國是我們的國家，台灣是我們的家」，如此才能發揮國民黨的信念與價值，否則未來選舉恐怕很難樂觀。

