法男翻修自宅驚見人骨！一挖竟是1700年前墓地　發現多個石棺

▲屋主翻修自宅挖到人骨，一查住處竟是超古老墓地。（圖／翻攝自Archaeodunum）

記者詹雅婷／綜合報導

法國巴黎南郊一名屋主翻修自家地下室，沒想到開始施工後卻突然挖到一具人骨，一查才發現，住處下方其實是個相當古老的墓地。經考古團隊追查，最古老的人骨可追溯至3世紀羅馬時期，找到多個石棺。

▲其中一具最古老的人骨可追溯至3世紀，也就是大約1700年前，當時正值羅馬晚期 。（圖／翻攝自Archaeodunum）

鏡報、La Vanguardia等報導，這名屋主最早是在2023年冬季翻修施工時挖到人骨，時隔近1年之後，考古學家發現多個墓。由於這棟房子的地點曾經有一座7世紀的教堂，因此研究人員起初認定此處應為中世紀墓地，但依據法國考古公司Archaeodunum的聲明，墓地還能追溯至更古老的羅馬晚期。

其中一具最古老的人骨可追溯至3世紀，也就是大約1700年前，當時正值羅馬晚期，另外還發現10個墨洛溫王朝早期的石膏石棺，最新的一副棺材大約落在10世紀左右。推算下來，此處墓地使用約莫700年。

▲考古團隊在地下室4個房間進行挖掘，面積達52平方公尺。（圖／翻攝自Archaeodunum）

自從去年冬季以來，考古學家占地52平方公尺的4房格局區域挖到38個墓，認定這名屋主的房子是蓋在中世紀教堂遺址上方，當年中世紀教堂則是蓋在一座古老寺廟之上。

如今相關單位將在實驗室進行分析，確認墓地死者的性別與年齡，尋找與他們相關的任何線索，包括死亡當時的健康狀況與飲食。

▼相關單位將在實驗室進行分析，確認墓地死者的性別與年齡 。（圖／翻攝自Archaeodunum）