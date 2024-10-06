搞砸毒梟任務！15歲少年遭狠捅50刀　「活活燒死」成焦屍

▲馬賽一名少年因未完成毒梟派給他的任務，而被狠刺50刀、活活燒死。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

法國南部城市馬賽最近發生了一連串駭人聽聞的毒品暴力案。一名15歲少年因未完成恐嚇任務，遭人狠捅50刀後活活燒死。數日後，另一名14歲少年接下同一個任務，開槍殺死了一名37歲男子。法國檢察官指出，這2起案件與當地幫派的毒品交易有關，反映出馬賽日益嚴重的毒品暴力問題。

據法新社等外媒報導，馬賽警方在10月2日深夜至3日凌晨發現一具焦屍，經調查後，證實死者是一名15歲少年，他生前曾受到極其殘忍的對待，先是被人狠刺50刀後，慘遭活活燒死。馬賽檢察官貝索內（Nicolas Bessone）透露，這起暴力事件是當地一名23歲囚犯所發起。這名囚犯2日委託死者對一名37歲男子進行恐嚇，可惜死者未成功完成任務，氣得囚犯狠狠地捅了他50刀，並將他活活燒死。

檢察官形容，這是一起「前所未有的野蠻事件」，但囚犯並未善罷甘休。2天後，他找來另一名14歲少年，以5萬歐元（約新台幣177萬元）酬勞為誘，要少年持357馬格南左輪手槍殺死同一個目標男子。10月5日，37歲的目標男子在開車時突然遭人槍殺，並導致行駛中的車輛撞在一所小學的牆上。14歲少年成功執行任務後迅速逃亡，但警方最後還是根據目擊者的口供與現場線索將其逮捕歸案。

檢方表示，由於此案的受害者和兇手都很年輕，因此當局感到十分痛心，而這2宗接連發生的案件也反映出馬賽的毒品暴力問題日益嚴重。近年來，馬賽因毒品走私案件增加，加上幫派間為了掌控毒品市場，發生的地盤爭奪戰愈發激烈，導致馬賽成為法國的問題城市。當地主要幫派包括尤達（Yoda）和DZ黑手黨（DZ Mafia）。這2個幫派在毒品交易中競爭激烈，暴力頻繁。