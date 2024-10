「顱骨、乾癟頭顱」竟喊價上百萬　英國獵奇拍賣被罵爆

▲印度少數族裔「那加人」(Naga)的人骨製品被拍賣。(圖/翻攝Swan Fine Art)



記者吳美依/綜合報導

英國天鵝拍賣行(The Swan)原訂9日舉行「好奇蒐藏家拍賣會」(The Curious Collector Sale),競標品項卻驚見人類遺骸,包括原住民顱骨及皺縮頭顱,在招致猛烈抨擊之後,才宣布撤下。

CNN、每日電訊報報導,這次臨時撤下的20多件競標品項,包括來自剛果、印尼、貝南(Benin)、索羅門群島、巴布亞紐幾內亞等地,於19世紀殖民時代不當取得的人類遺骸。

其中一顆亞馬遜原住民的風乾頭顱,預估價值2萬至2.5萬英鎊(約新台幣84萬至105萬元)。另一件印度東北部少數族裔「那加人」(Naga)的人骨製品,據信價值5000英鎊(約新台幣21萬元)。

