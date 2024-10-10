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「顱骨、乾癟頭顱」竟喊價上百萬　英國獵奇拍賣被罵爆

▲▼「顱骨、乾癟頭顱」喊價上百萬　英國獵奇拍賣會被罵爆。印度東北部少數族裔「那加人」（Naga）的人骨與牛角製品，據信價值5000英鎊（約新台幣21萬元）。（圖／翻攝Swan Fine Art）

▲印度少數族裔「那加人」（Naga）的人骨製品被拍賣。（圖／翻攝Swan Fine Art）

記者吳美依／綜合報導

英國天鵝拍賣行（The Swan）原訂9日舉行「好奇蒐藏家拍賣會」（The Curious Collector Sale），競標品項卻驚見人類遺骸，包括原住民顱骨及皺縮頭顱，在招致猛烈抨擊之後，才宣布撤下。

CNN、每日電訊報報導，這次臨時撤下的20多件競標品項，包括來自剛果、印尼、貝南（Benin）、索羅門群島、巴布亞紐幾內亞等地，於19世紀殖民時代不當取得的人類遺骸。

其中一顆亞馬遜原住民的風乾頭顱，預估價值2萬至2.5萬英鎊（約新台幣84萬至105萬元）。另一件印度東北部少數族裔「那加人」（Naga）的人骨製品，據信價值5000英鎊（約新台幣21萬元）。

不過，消息傳出後，天鵝拍賣行的作法點燃輿論怒火。印度那加蘭邦（Nagaland）致信外交部要求干預，「停止針對我國人民的遺骸拍賣」。民間組織「那加和解論壇」也譴責，讓祖先遺骸成為收藏品「不人道又暴力」，「這種拍賣延續了針對『那加人』的非人化與殖民暴力政策。」

牛津大學皮特．里弗斯博物館（Pitt Rivers Museum）館長布魯霍文（Laura Van Broekhoven）在社群媒體上發文，呼籲立即停止拍賣人類遺骸。上議院議員布德能（Paul Boateng）也提案要求立法，以結束此類行為，並且把遺骸返還給母國，交給後代體面下葬。

儘管天鵝拍賣行火速撤下爭議品項，迄今卻尚未回應媒體置評要求。

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