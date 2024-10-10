「顱骨、乾癟頭顱」竟喊價上百萬　英國獵奇拍賣被罵爆

▲印度少數族裔「那加人」（Naga）的人骨製品被拍賣。（圖／翻攝Swan Fine Art）



記者吳美依／綜合報導

英國天鵝拍賣行（The Swan）原訂9日舉行「好奇蒐藏家拍賣會」（The Curious Collector Sale），競標品項卻驚見人類遺骸，包括原住民顱骨及皺縮頭顱，在招致猛烈抨擊之後，才宣布撤下。

CNN、每日電訊報報導，這次臨時撤下的20多件競標品項，包括來自剛果、印尼、貝南（Benin）、索羅門群島、巴布亞紐幾內亞等地，於19世紀殖民時代不當取得的人類遺骸。

其中一顆亞馬遜原住民的風乾頭顱，預估價值2萬至2.5萬英鎊（約新台幣84萬至105萬元）。另一件印度東北部少數族裔「那加人」（Naga）的人骨製品，據信價值5000英鎊（約新台幣21萬元）。

Dear @SwanAtTetsworth Please, immediately pull from tomorrow's auction the human and ancestral remains of Naga, Shuar, Dayak, Kota, Fon, Vili people and other communities in Papua New Guinea, Solomon Islands, Nigeria, Congo, Ecuador, Nagaland, Benin,... pic.twitter.com/xXZ19v6UPk — Laura Van Broekhoven (@prm_laurita) October 8, 2024

不過，消息傳出後，天鵝拍賣行的作法點燃輿論怒火。印度那加蘭邦（Nagaland）致信外交部要求干預，「停止針對我國人民的遺骸拍賣」。民間組織「那加和解論壇」也譴責，讓祖先遺骸成為收藏品「不人道又暴力」，「這種拍賣延續了針對『那加人』的非人化與殖民暴力政策。」

牛津大學皮特．里弗斯博物館（Pitt Rivers Museum）館長布魯霍文（Laura Van Broekhoven）在社群媒體上發文，呼籲立即停止拍賣人類遺骸。上議院議員布德能（Paul Boateng）也提案要求立法，以結束此類行為，並且把遺骸返還給母國，交給後代體面下葬。

儘管天鵝拍賣行火速撤下爭議品項，迄今卻尚未回應媒體置評要求。