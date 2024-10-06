秘魯600年前「兒童獻祭」遺址出土！　胸骨、肋骨有割痕

▲考古學家2011年就曾發現秘魯奇穆文明（Chimu）的兒童獻祭遺址。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

考古學家在秘魯北部發現了40多具孩童的遺骸，遺骸的胸骨與肋骨上都能看到明顯的割痕，推測可能與600多年前的獻祭儀式有關。

根據《路透社》報導，考古學家艾辛希奧（Julio Asencio）在秘魯北部城鎮特魯希略（Trujillo）郊外一處空地挖掘出40多具兒童遺骸，這些遺骸的胸骨與肋骨上都能看到明顯的割痕，顯示這些孩子可能遭受過儀式性的處理，且每具遺骸都是分開埋葬的，可能是當時儀式的一部分

考古團隊還發現了2具成人遺骸和9隻羊駝的遺骸；羊駝可能是當時用來象徵食物、衣物和交通工具的祭品。艾辛希奧推測，這些遺骸可能與當地古老的奇穆文明（Chimu）有關，當時可能因為極端的暴雨或洪災，而進行孩童獻祭儀式，以安撫神靈。

這並非該地區首次發現與奇穆文明相關的大規模獻祭遺址，考古學家先前就曾在附近挖掘出一處包含140具孩童、數百隻羊駝遺骸的遺址，這些遺骸同樣顯示出胸骨與肋骨的傷痕，推測這些孩子的心臟可能被取出作為祭品。

秘魯境內擁有數百個考古遺址，涵蓋了西班牙殖民時期前的各種文化以及印加帝國的遺跡。奇穆文明則曾在西元8世紀到15世紀間主宰秘魯北部地區，最終被崛起的印加帝國（Inca）征服。