植物肉產品標示肉排爭議　歐盟法院推翻法國禁令

▲圖為美國洛杉磯「超越肉類公司」（Beyond Meat）的產品，該公司是製造100%全植物成分的肉類替代品製造商。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社巴黎4日綜合外電報導

法國政府為保護畜牧業者，先前頒令禁止植物肉製造商以「肉排」或「香腸」等字眼稱呼自家產品，但歐洲聯盟法院今天推翻法國這項禁令。

法新社報導，歐洲聯盟法院（CJEU）在裁定書中說，歐盟會員國若未制定法律定義，不得禁用常見用語。

法國於2022年和今年2月頒令，限定「火腿」、「肉排」、「香腸」、「培根」等字眼用於動物肉產品。有關當局稱為避免消費者混淆，這些規定有其必要。

法國畜牧業者長久以來持續推動上述禁令，他們的遊說團體抨擊歐盟法院今天的裁定結果。

法國肉類和畜牧業專業協會（Interbev）表示強烈反對這項裁決，稱此舉等於認可天然產品被超加工食品市場篡位。

植物蛋白製造商先前則抗議法國政府禁令，法國最高行政法院便讓禁令暫緩實施，以待歐盟法院裁定出爐。

法國植物肉業者La Vie今天表示，歐盟法院裁決是「令人樂見的勝利」。這家公司的律師也指出，「植物肉排」或「素肉排」等詞已用了40年。

向歐盟法院提訴的團體包括法國素食協會（Vegetarian Association of France）和歐洲素食聯盟（European Vegetarian Union）等。（譯者：盧映孜/核稿：洪培英）