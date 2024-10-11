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恩愛50年！許義宗教授著作《燦爛的梅花綻放》專書慶金婚

▲許義宗教授著作「燦爛的梅花綻放」專書，慶金婚

▲「金婚」象徵著夫妻，攜手走過50年的人生歷程，是愛情與承諾的見證。(圖／翻攝自燦爛的梅花綻放)

記者楊淑媛／桃園報導

「金婚」象徵著夫妻，攜手走過50年的人生歷程，是愛情與承諾的見證。曾任教於桃園市大園國小的兒童文學家、也是享譽國際的郵票和錢幣收藏專家許義宗教授，和服務教育界的夫人戴韻梅今年結縭50年，著作．集藏《燦爛的梅花綻放》專書發表，並歡喜分享昔日教過的大園國小第62屆甲乙班同學。

▲許義宗教授著作「燦爛的梅花綻放」專書，慶金婚

▲許義宗教授學生賴啟光、陳復興(左一、二)說，《燦爛的梅花綻放》具浪漫的意義。

重陽節前夕，收到年近八旬的昔日恩師許義宗老師寄來的《燦爛的梅花綻放》專書，許老師的學生、也是當年的班長賴啟光和資優生陳復興說：金婚是夫妻共同度過50年的人生歲月，也是婚後的第二大慶典，比喻夫妻感情就像黃金一樣堅固，愛情歷久而彌新，除祝福許老師伉儷愛情永遠金光閃閃，兩人多年的相知相惜更是學生們的學習榜樣。

▲許義宗教授著作「燦爛的梅花綻放」專書，慶金婚

▲（圖／翻攝自燦爛的梅花綻放專書)

許義宗教授於《燦爛的梅花綻放》專書自序表示，梅花是我們的國花，不僅人人崇尚、鍾愛，對其而言，更是從小到大自然融入，與生活常相左右，息息相關，用一句話形容「梅花」牽動了其生活。而他第一次感受梅花的可愛，是小學三年級老師教唱的《春神》，歌詞中有句「梅花開頭先含笑」詩情畫意令其印象深刻。

▲許義宗教授著作「燦爛的梅花綻放」專書，慶金婚

到了五年級他陶醉集郵，老師送他一枚郵票，圖案是國父肖像，其右下方綴上的是梅花數朵，引發其好奇並得知是國花，而與梅花郵票結上不解之緣。1960年就讀「台北師範學院」巧合的是小學時的「韻梅班長」則就讀「台北女子師範學院」，兩人因交流、志同道合地互相勉勵，1970年9月結為夫妻後，發想許願要把梅花與集郵緊密連結，做為永恆相愛的紀念，自此蒐集梅花郵品，成為其必然的生活點綴，持續不變。

《燦爛的梅花綻放》專書於10月1日發表，全書650餘頁、A 4大版精裝，內容有許義宗教授長年於梅花、郵品幣鈔孜孜不倦的收藏研究，也是其與夫人戴韻梅的金婚紀念集，具有浪漫的意義。

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