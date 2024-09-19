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蛇年「龍蛇飛舞」新年郵票出爐　12／2發行

▲▼中華郵政12月2日將發行蛇年新年郵票(113年版) 。（圖／中華郵政公司提供）

▲中華郵政12月2日將發行蛇年新年郵票(113年版) 。（圖／中華郵政公司提供）

記者李姿慧／台北報導

2025年為蛇年，中華郵政公司今(19日)公布第4季發行4套新郵票品，其中蛇年新年郵票也出爐，以「蛇化龍形慶新春」為設計概念，將蛇結合龍紋與吉祥圖案，呈現「龍蛇飛舞」之貌，預計12月2日發行。

中華郵政今公布113年第4季發行4套新郵票品，分別為寶島風情郵票—台北市、寶島風情郵票—基隆市、書法藝術郵票—宋蘇軾書前赤壁賦、新年郵票。

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由於2025年歲次乙巳，生肖屬蛇，為迎接新年來臨，新年郵票以生肖-蛇為題材，圖案以「蛇化龍形慶新春」為設計概念，將蛇結合龍紋與吉祥圖案，呈現出「龍蛇飛舞」之貌，其中面值6元郵票圖案為祥瑞尊貴的紫蛇，寓意靈動非凡、脫穎而出；面值13元郵票圖案為圓渾遒勁的白蛇，寓意幸運吉祥、神聖富貴；面值15元小全張設計以蛇年富貴、繁花盛開為概念，象徵新年繁華昌盛，年年豐收吉祥，預定12月2日發行。

▲▼寶島風情郵票-台北市。（圖／中華郵政提供）

▲寶島風情郵票-台北市。（圖／中華郵政提供）

此外，寶島風情郵票—台北市預定10月9日發行，中華郵政公司表示，這是繼105年起發行「寶島風情」系列郵票後，續以台北市著名景點台北郵局、竹子湖海芋季、北投圖書館、台北流行音樂中心為主題，發行郵票1套4枚，面值分別為8元2枚、15元及28元。

寶島風情郵票—基隆市則預定於11月1日發行，以基隆市著名景點正濱漁港色彩屋、基隆港、望幽谷、國立海洋科技博物館為主題，發行郵票1套4枚，面值分別為6元、8元、9元及12元。

▲▼寶島風情郵票-基隆市。（圖／中華郵政公司提供）

▲寶島風情郵票-基隆市。（圖／中華郵政公司提供）

另書法藝術郵票—宋蘇軾書前赤壁賦(中輯)規劃11月20日發行，中華郵政表示，這是繼發行書法藝術郵票—宋蘇軾書前赤壁賦(上輯)後，續以國立故宮博物院典藏之宋蘇軾〈書前赤壁賦〉卷為主題，發行郵票1套5枚，以聯刷方式印製，面值均為8元。

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