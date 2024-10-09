郵展出現罕見「北韓神秘郵票」　收藏家現身！台灣醫師花20年找尋

▲北韓郵票收藏家、台灣醫師陳奕夫。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

「中華民國113年全國郵展」今(9日)起到12日在郵政博物館登場，展出262框罕見及競賽郵票，總價值超過1.5億元，其中出現全球罕見數量最多且完整的北韓郵票、明信片，收藏家正是台灣醫師陳奕夫，前後花了10到20年蒐集，其中還有韓戰爆發當天從北緯38度線寄出的明信片。

全國郵展今起登場，展出罕見的北韓神秘郵票和明信片，因充滿社會主義和共產風格備受矚目，收藏家為台灣醫師陳奕夫，足足花了10到20年收集超過500片的北韓明信片及郵票。

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陳奕夫受訪時表示，對全世界來說，北韓郵票本來就很稀有，加上國際名聲不是特別好，且數量不多，北韓郵票在全世界最大的展在台灣，而不是在北韓，南韓則是因為政治關係也不多見，北韓郵票的展出在國際市場事實上並不常見。

▲▼北韓郵票和明信片設計充滿共產宣傳和社會主義式風格。（圖／記者李姿慧攝）

由於國際釋出量不多，收藏過程也不容易，陳奕夫說，北韓郵票的收藏都是因緣際會，實際上北韓郵票並不是很容易找到，釋出的量在國際拍賣會上非常少，且每個明信片在全世界數量大多不超過10片，不過蒐集的國際競爭者不多，價格並不高，一個郵票大多幾千到幾萬元就有了，但因為較為稀有，每次國際拍賣會出現北韓郵票都只有1件、2件或3件，他花10到20年收集，要收藏到很完整並不容易，目前應該是全世界收藏最多的狀態。

陳奕夫指出，他收藏的明信片和郵票大多是韓戰開始到結束，其中彩色明信片和新年紀念明信片圖案相當特別，具共產宣傳味道及社會主義式設計風格，在台灣很少見，較特殊的一張為韓戰爆發當天，一封從北緯38度線寄出的明信片，寄出地點相當特殊，當時還是北韓領土，戰後已是南韓領域。

▲北韓郵票收藏家、台灣醫師陳奕夫。（圖／記者李姿慧攝）

而該批北韓郵票不但收集不易且罕見，未來曝光機會可能也不高，陳奕夫坦言，國際展覽在台灣展出北韓郵票之前，僅香港集郵家曾展出一次，在台灣展出後，也曾到羅馬尼亞參展，北韓郵票不僅是較罕見郵票，未來也不會常常拿出來展覽，主要是有政治敏感和危險度，特別是到國外展覽，除美國可能禁運外，南韓與北韓政治關係也可能不接受，還要擔心北韓的反應，未來要展出機會應該不多。