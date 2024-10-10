陸網紅闖「神秘禁地」宿營2天1夜挨批　回擊：我犯什麼天條了

記者魏有德／綜合報導

大陸一名外型甜美清秀的網紅「苗疆陳朵朵」在長假期間前往雲南哀牢山宿營2天1夜，回來後將其製作成影片上網，期間，她擅闖兩個保護區惹議，遭到輿論批評和官方部門調查。事發後，陳朵朵透過另一支影片發聲強調，「我就是個小姑娘，犯什麼天條了，我說過積極配合，該罰就罰，該道歉就道歉。」

▲大陸網紅「苗疆陳朵朵」宿營哀牢山惹議。（圖／翻攝抖音，下同）

《央視》報導，針對有網絡博主發佈視頻稱其夜宿哀牢山2天1夜的經歷，雲南哀牢山國家級自然保護區鎮沅管護局回覆表示，「已派出工作人員赴現場開展排查工作，確認該事件是否發生在轄區內，並將進行後續處理。如有其餘人員擅自進入哀牢山保護區核心區域，將進行勸離、救助，盡全力保障大家的人身安全。」

影片中，陳朵朵宣稱是有事必須進到哀牢山，在搭好帳棚宿營時，她也表示，「附近我也看得差不多了，我要的東西應該就在附近。」

哀牢山跨越雲南多地，大部分在大陸國家自然保護區內，除原住居民外，保護區嚴禁任何單位和個人擅自進入，同時，保護區內也禁止開展徒步、攀登、露營等活動。

不過，哀牢山被視為影視劇或小說中「雲南蟲谷」的原型，在原始森林的環境裡，蛇蟲異獸種類十分繁多，再加上多雨潮濕的氣候，無論是「瘴氣」或「霧氣」，都讓哀牢山披上一層神秘面紗，也讓不少探險者趨之若鶩。

陳朵朵在最新的回應裡表示，「我就是去哀牢山走了一圈，2022年發佈的通告，我上哪兒知道去？」他強調，小時候還去過呢！警告牌也看見了，「全網直播能去，我為什麼不能去？誰都知道在外圍作假，只有我橫穿兩個區探險去了。而且發完公告我一次也沒去吧？」