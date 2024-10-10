韓式餐飲店「員工集體爆哭」　真實原因曝光！狂吸百萬觀看

▲一段韓式餐飲店員工集體爆哭的影片在網路上爆紅。（示意圖／翻攝Pixabay）

文／CTWANT

近日一段韓式餐飲店員工集體爆哭的影片在網路上爆紅，引發熱烈討論，讓不少觀眾感到驚訝和好奇。該影片曝光後已吸引近百萬次觀看，而員工集體爆哭背後的原因更是讓人哭笑不得。

一名餐飲店老闆在Threads上分享這段影片，並寫下「這個月營業額破紀錄，大家感動到哭了」，影片中可以看到，內場員工們全都面紅耳赤，不斷用衛生紙擦拭淚水，情緒看似失控。

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然而影片最後鏡頭一轉，露出了一盆正在處理的洋蔥，原來員工們飆淚的原因是切洋蔥所致，瞬間讓觀眾從感動變為捧腹大笑。

該影片至今吸引了近95萬人瀏覽，成為網路上的熱門話題，不少網友看到後也忍不住調侃留言，「恭喜，但看起來是因為切洋蔥的關係吧！」、「我算是知道了，不是我們業績不夠高，而是洋蔥切太少」、「累到哭這個說法我信不過」、「辛苦了，看了有點小感動」。

也有其他人分享自身經驗表示，「打工時，當時第一次切洋蔥，心想應該還好吧，結果…..哭了整晚」、「真是感同身受，每天都在洋蔥的攻擊下飆淚」、「打工時第一次切洋蔥，結果哭了一整晚」、「我們店也是，每次切洋蔥都會集體淚崩」。

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