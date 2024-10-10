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香港藥房「掃貨潮」不再？華潤堂關閉全部19家門市

▲▼香港藥房「掃貨潮」不再？華潤堂關閉全線19家門市。（圖／翻攝華潤堂）

▲華潤堂將關閉香港19家門市。（圖／翻攝華潤堂）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港藥房的「掃貨潮」不再，連鎖藥房「華潤堂」8日宣布，從11月8日起關閉香港全線19家門市。

華潤堂在官網發出公告表示，由於業務受到外部不確定的因素以及各種營運挑戰的影響，經慎重考慮後，決定從11月8日關閉香港全線分店，並從即日起停止新會員申請。

華潤堂也強調，將全力支持受影響的員工，提供適切的支援，以保障員工的權益及未來發展。

華潤堂是從華潤百貨中成藥部門分拆出來的健康及護理產品、服務連鎖店，根據華潤堂的資料，其5月時還有34間門市，但目前只剩下19間。

根據《時代財經》報導，港九藥局總商會副理事長張德榮表示，華潤堂屬於香港較大型的連鎖藥局之一，業界對華潤堂全線結業的消息感到意外。

除華潤堂外，香港近期還有3、4家藥局結業，業界普遍認為，新藥局經營更加困難，老字號的生存機會更大。

不過，張德榮也指出，華潤堂結業未必是因為虧損，可能只是營運成績未達華潤預期，若未來環境改善，華潤堂仍有機會重開。

根據香港政府統計，今年8月香港零售業總銷貨價值的臨時估計為292億港元，年減10.1%；今年7月零售業總銷貨價值的修訂估計年減11.7%；與2023年同期相比，今年前8個月合計零售業總銷貨價值的臨時估計下跌7.7%。

資深零售專家王國平指出，香港零售業萎縮與香港消費者消費習慣改變有關，「越來越多香港居民去內地消費，提貨點模式的出現，進一步滲透到了不方便來內地的消費者，阿里99包郵基本拉平與內地的距離。」

華潤集團粵港澳大灣區首席策略長、香港立法會議員李浩然表示，華潤堂全線結業是非常艱難的決定，但在經營環境困難下，公司希望集中資源、優化產業結構，並強調不是看淡香港零售市場，零售模式轉變得很快，相信非實體店或產品轉售的形式更符合市場需求。

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