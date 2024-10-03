樓上鄰居愛愛太大聲！　男被吵醒睡不著「1招反制」睡超香

▲女鄰居與一名男子半夜發生性行為太大聲，音量大到把人吵醒。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名網友在論壇Reddit發文稱，樓上40歲女鄰居與已婚男子有婚外情，時間大約持續4個月，但兩人做愛聲音實在太大，吵到他睡不著，因此決定出招反制，結果這名男子已經好幾周沒有現身，他也睡得非常好。此文一出引發不少網友討論，留言數衝破2000則。

每日星報報導，這名女鄰居凌晨2點下班回家之後，會在住處踱步、大聲講電話，與年約20歲的女孩們開趴，也有婚外情。至於如何判定女鄰居是介入他人婚姻的第三者，網友指出，這名男子從來沒有在女鄰居家中過夜，且男子車內還放著嬰兒座椅。

這名網友稱，雖然不在意女鄰居搞婚外情，但這名男子總是在半夜來到她的住處，做愛發出的聲音太大，音量大到會把他吵醒或是無法入睡。

為了反制女鄰居，網友從這名神秘男子身上下手，查看這名已婚男子的車牌，接著找到地址、名字，並透過社群媒體搜尋，發現這名男子與對方妻子的資料。隨後網友創建臨時帳戶，向這名已婚男子的妻子發送訊息，告知外遇一事。

「我現在已經好幾周沒有看到他了，我睡得很好」，網友在Reddit發文說明這整個過程。此文一出引來不少網友討論，有的人留言表示，「永遠不要打擾一個足智多謀的人睡覺，也不要當一個出軌的敗類」、「你幫了那名人妻一個忙」。