銀行OL偷吃同事！一交往就「衝摩鐵解熱」　丈夫見對話臉綠了

▲王姓男子偷吃已婚女同事，帶到台中摩鐵發生性行為。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

彰化一名王姓男子在某銀行任職，沒想到竟與女同事小花（化名）發生婚外情，不但互相以「寶寶」、「老公」相稱，更是相約到摩鐵發生性關係，氣得小花的丈夫黃男提告。彰化地院審理後，判王男須賠30萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，王男在某間銀行擔任職員，與已婚的小花是同事關係，沒想到經過朝夕相處，2人竟產生情愫，2024年3月間開始正式交往。

交往期間，2人互相以「寶寶」、「老公」相稱，互相發送許多曖昧對話，包含「你要幫我解熱」、「下去一直親」、「我還是愛著寶貝」、「老公真的好愛好愛妳喲」等話語，且交往不久後就相約到台中某摩鐵發生性行為。

▲王姓男子偷吃已婚女同事，帶到台中摩鐵發生性行為。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



黃男察覺妻子的行為有異，於是質問對方，才知道妻子竟背著自己出軌，更是與王男發生過關係，氣得一狀告上法院，求償60萬元。

對此，王男則辯稱，他與小花並無性行為或不正當交往的行為，也沒有侵害黃男的配偶權，黃男並未提出具體事證，證明他與小花有不正當交往關係，且對話中也沒有關於性行為的記載，黃男的主張純屬臆測。

王男還說，自己擔任銀行職員，每月薪資只有5萬元，還有積欠80元的信貸，需要撫養子女及父母，生活僅能勉強維持生計，就算真的有侵害配偶權的情況，60萬元仍舊太高，希望能減少賠償金額。彰化地院衡量雙方的社會地位、經濟情況後，最終判王男須賠30萬元，全案仍可上訴。