曝原民會委員「年領百萬」　羅智強喊改無給職：綠色肥貓砍光光

▲立委羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院聯席會議9日初審通過《原住民族委員會組織法》第3條及第4條條文修正草案，藍白在表決人數優勢下，將原民會的委員改為無給職。對此，國民黨立委羅智強今（10日）表示，民進黨不願意依法增加禁伐補償3萬元，卻每年要花100多萬元，來養16位族群委員變成「機要人員」，一年要2200萬元。他強調，在野黨當然不能縱容「浪費公帑」，改為無給職，要把綠色肥貓砍光光！

羅智強表示，民進黨不願意依法增加原住民的禁伐補償3萬元，原來是要把錢省下來養綠肥貓，16位族群委員變成「機要人員」（鍾佳濱說的），每隻肥貓，每年都要花100多萬元來養，一年要花2200萬元。

羅智強表示，昨天在司法內政聯席會，雖然黃捷、吳思瑤極力護航綠色肥貓，在野黨立委仍聯手，全部改為無給職，要把綠色肥貓砍光光，為人民省下每年2200萬的預算！

羅智強指出，立法院上會期通過《原住民保留地禁伐補償條例》修正，調高原民禁伐補償金，行政院卻不編足預算，行政院長卓榮泰還嗆「不浪費公帑」。

羅智強再指，但為保育山林，政府禁止原住民在自己的原民保留地上開墾，因此給予生計補償。禁伐補償調高，平均每月也只能多領2500元。

羅智強質疑，錯誤能源政策全民埋單，大筆預算金援綠媒，以公家資源養綠色肥貓，「浪費公帑」有誰比得過民進黨？連原民會委員也被拿來酬庸，給綠委的助理、後援會長出任，每月坐享8萬多高薪。

羅智強說，民進黨刻薄原住民，厚待綠友友，在野黨當然不能縱容如此「浪費公帑」。立法院司法法制委會審查《原民會組織法》，在藍白立委聯手下，初審通過將原民會16名聘用委員都改為無給職，砍光肥貓。

最後，羅智強強調，未來審查預算，在野黨更不會手軟，所有的綠色肥貓們，等著被砍光。