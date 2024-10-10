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中華民國、中華人民共和國互不隸屬　賴清德：中華人民共和國無權代表台灣

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

113年國慶典禮今（10日）登場。總統賴清德在10點30分時登台講話，他提到，「中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬」，民主自由，在這塊土地上，成長茁壯，「中華人民共和國無權代表台灣，兩千三百萬台灣人民，更要向全世界開枝散葉，迎向未來」。

賴清德在講話時提到，中華民國曾經在國際社會被驅逐；但是，台灣人民從未自我放逐。台灣人民在這塊土地上胼手胝足，但當我們的朋友遭遇天災危難，面臨百年大疫時，我們毫不遲疑，伸手援助。

賴清德說，「Taiwan Can Help！」不是口號，是台灣人民愛好和平、與人為善的行動。過去，台灣人民用「一跤皮箱走遍全世界」，開創台灣的經濟成就。現在，台灣科技運用一顆晶片驅動全世界，成為繁榮發展的世界動力。

賴清德指出，台灣人民多元無懼，妮妃雅是世界皇后；台灣人民勇敢無畏，台灣的女兒林郁婷是世界拳后。17歲的蔡昀融，用他沉穩的雙手，奪得世界第一的木工榮耀；20歲的陳思源，傳承了父親的技藝，勇奪冷凍空調的世界冠軍。新一代「台灣製造」的年輕人，再一次擦亮「台灣製造，Made in Taiwan」的招牌。

「我要感謝一代又一代國人同胞，同舟共濟、風雨同行。」賴清德表示，中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬；民主自由，在這塊土地上，成長茁壯，中華人民共和國無權代表台灣；兩千三百萬台灣人民，更要向全世界開枝散葉，迎向未來。

賴清德說，各位國人同胞，我們度過了一次又一次的挑戰，中華民國始終屹立不搖，台灣人民始終堅韌不移。我們深知彼此的立場有所不同，但始終願意包容彼此；我們深知彼此的意見有所歧異，但始終願意攜手前進，從而凝聚成為今天中華民國台灣的樣貌。

「身為總統，我的使命是，維護國家生存發展，團結兩千三百萬台灣人民；並且，堅持國家主權不容侵犯併吞。」賴清德說，他的使命也是，保護全體國人生命財產安全，堅定落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防，跟民主國家肩並肩，共同發揮嚇阻力量，靠實力確保和平，讓世世代代皆能安身立命。

賴清德接著說，他的使命更是，照顧兩千三百萬台灣人民的生活生計，積極發展經濟，擴大投資社會照顧；並且，讓經濟發展的成功果實，和全民共享。

「然而，國家的挑戰未曾間斷，全球的挑戰也正是台灣的挑戰。」賴清德說，全球氣候變遷衝擊世界的永續發展；突如其來的傳染病，衝擊全人類的健康與生命；而威權主義的擴張，也在在挑戰以規則為基礎的國際秩序，威脅得來不易的民主自由生活方式。

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