評賴清德演講四平八穩！張啓楷：盼說到做到　不再是綠利益凌駕全民

▲民眾黨立委張啓楷。（圖／張啓楷國會辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德10日於國慶典禮上發表任內首場國慶演講，強調「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」、「中華人民共和國無權代表台灣」，並喊話政黨對內競爭、對外團結，政黨利益永遠不能凌駕於人民的利益。對此，民眾黨立委張啓楷認為，賴講稿四平八穩，但希望賴說到做到，以後真的有位「全民總統」，不再是民進黨利益凌駕全民。

針對賴清德國慶演講，張啓楷表示，賴此次提到45次台灣、8次中華民國及2次中華民國台灣，並重申中華民國和中華人民共和國互不隸屬、中華人民共和國無權代表台灣，仍是以「新兩國論」為架構，強調捍衛台灣主權不變，維持台海現狀穩定和平不變、兩岸對等尊嚴交流對話不變。

張啓楷分析，賴清德今天的講稿四平八穩，也提到對內競爭、對外團結，對朝野和諧寄予厚望，還說國家利益優先於政黨和個人利益，「希望以後我們真的有一位全民總統，不再是民進黨利益凌駕全民、更不是40%少數又不和多數民意協商的總統」。

張啓楷強調，希望賴清德能說到做到，致力維護台海和平與重啟兩岸交流，不要再度挑起兩岸緊張和朝野對立，說一套做一套才好。

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）