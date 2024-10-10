學者評賴清德致詞「沉穩、務實、自信」　換角度談兩岸跟歷任總統不同

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德今（10日）中華民國雙十國慶大典致詞，除提到朝野和解、民生議題外，也數度呼籲中國應回應國際社會期待，包含發揮影響力中止烏俄戰爭等。對此，台灣智庫諮詢委員吳瑟致接受《ETtoday新聞雲》訪問時給出六字評價「沉穩、務實、自信」，吳提到，賴清德提到「維持現狀路線」，但他更加強調究竟什麼是現狀，相較歷任元首以台灣角度出發，賴則展現自信，從民主國家角度談及中國。

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）



賴清德此次致詞時，先後提到古寧頭、八二三、美麗島事件、人民當家作主等概念，吳瑟致表示，近幾次對外致詞都反映賴清德歷史控的特質，賴更講究事實陳述，相關論述當然有所謂鋪陳族群融合的概念，台灣在特殊國際環境下，有很多不同時間點來到台灣的族群、有不同的歷史記憶點，總統強調這些歷史事實，也勾起大家對台灣民主歷程的回憶，對於族群融合上有正面意涵。

賴也談到中華民國在國際社會被驅逐，呼應近期2758號決議的討論，吳瑟致則補充，賴清德也提到台灣人並沒有放棄，某種程度呼籲決議中「台灣面臨中華民國被剝奪」的國際現實，但也凸顯中華民國後續對國際的貢獻跟連結，反映中華民國事實存在以及與台灣的連結，總統也提到立院要對於2758決議有所回應。

吳認為，賴清德在這次國際演說中提到這樣的概念，更是要強調中華民國面對的國際壓力存在、某種程度來自中國施壓，至於如何展現台灣要怎麼跨出去？總統也提到區域和平、經濟發展跟氣候變遷中台灣都有其角色，面對這樣的現實要如何拓展國際機會等等。

至於在國慶晚會拋出祖國論後，此次大典似乎回到互不隸屬的基調，是否考量場面性質及面對客群的差別？吳瑟致則有不同意見，他表示，總統在晚會跟國慶大典的演說中，並未有太多不同論述，賴也沒有因不同場合變動，祖國論也是呼應兩岸互不隸屬的概念，中華民國113年、中國75年，從歷史角度來看，中華人民共和國確實跟台灣沒有連結，但中華民國確實在台灣存在。

吳瑟致指出，賴清德從歷史陳述表現出互不隸屬概念，他這次也提到中華人民共和國無權代表台灣，就是祖國論進一步延伸，也呼應就職演說提到的互不隸屬概念，是一脈相承的延續性論述，賴清德提到「維持現狀路線」，但他更加強調究竟什麼是現狀，相關說法都有一定連結。

賴清德此次致詞中，較特別之處為數度向中共喊話回應國際期待，包含發揮影響力中止烏俄戰爭等，吳瑟致讚許，這是總統作為民主國家元首的高度，歷任總統在任何場合談及到兩岸問題時，大多是從台灣角度論述，但賴清德展現自信，從民主國家角度談及中國，賴強調中國之所以發展順利是因為國際援助，希望中國回應國際期待，也說到台灣可以針對公衛、氣候變遷、區域和平等議題合作。

吳瑟致表示，賴清德從民主國家高度透過議題跟中國連結，也指出台灣跟中國可以交流的面向，這是賴的自信跟高度，上次賴提到留學生，這次更進一步的延伸，台灣作為國際社會成員，可以跟中國建立一些議題連結與合作，這部分確實值得期待，鮮少有總統願意提及這個面向，未來會有什麼火花值得觀察。

至於如何看待賴清德首次國慶致詞，吳瑟致給出六個字評價「沉穩、務實、自信」，吳表示，賴清德站在民主國家元首高度來看待兩岸跟國際議題，演說中凸顯賴清德注重民主國家的合作，包含他過去提及的四大支柱，賴清德也希望促進國內團結，包含中華民國跟台灣，都是一起的，這對國家發展有正向意涵，也讓國際更正確看待台灣立場，延續他在就職演說一職以來的相關談話基調。