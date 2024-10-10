賴清德論述不停留在維持現狀　學者：指出中國如何扮演負責任角色

記者陶本和／台北報導

總統賴清德10日以「團結台灣，共圓夢想」為題，發表任內首次國慶演說。遠景基金會執行長賴怡忠認為，賴清德論述並不停留在維持現狀與台海和平，也透過積極形塑對中國的期待，並進一步提出方案，指出中國如何扮演負責任的角色，與世界共存共榮。

▲中華民國雙十國慶典禮，總統賴清德伉儷、慶籌會主委韓國瑜、副總統蕭美琴一同觀禮。（圖／記者林敬旻攝）



賴清德在國慶談話中表示，台灣願意與中國共同因應氣候變遷、防堵傳染病，以及維護區域安全，世界過去支持、投資中國、協助中國加入世界貿易組織，無非是希望中國能夠為世界做出貢獻。

賴清德也提到，當前國際緊張情勢不斷升高，呼籲中國回應國際社會期待，和台灣共同承擔國際責任，落實區域與全球的和平、安全與繁榮。

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）



針對賴清德此次的兩岸談話，遠景基金會執行長賴怡忠表示，賴清德的視角突破了台海框架，而是由世界的格局出發，首度詮釋對中國的國際角色期待，希望中國能積極承擔國際社會責任，且相比過去釋出更多善意，再次遞出橄欖枝，表示願意與中國攜手因應各式挑戰，為兩岸人民帶來福祉。

賴怡忠指出，即便來自中國的惡意侵擾持續不斷，賴清德作為更負責任的利害關係者，依然提出了理性的道德呼籲，提醒受益於世界貿易組織的中國勿忘初衷，應共同維護經濟秩序，積極為世界做出貢獻。

賴怡忠認為，賴清德論述並不停留在維持現狀與台海和平，也透過積極形塑對中國的期待，並進一步提出方案，指出中國如何扮演負責任的角色，與世界共存共榮。