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香奈兒86歲前總裁卡裴曼胰臟癌過世　女兒悲痛證實死訊

▲▼法國品牌香奈兒（Chanel）前總裁卡裴曼（Arie Kopelman）於7日晚間因胰臟癌去世。（圖／翻攝自IG）

▲香奈兒前總裁卡裴曼7日晚間因胰臟癌去世。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

法國品牌香奈兒（Chanel）前總裁兼營運長卡裴曼（Arie Kopelman）7日晚間因胰臟癌去世，享壽86歲。卡裴曼女兒吉兒（Jill Kargman）已在Instagram證實卡裴曼死訊。

WWD等報導，卡裴曼在香奈兒工作期間，擴大公司零售、香水、化妝品、護膚、眼鏡、配飾業務，協助公司發展成為價值數十億美元的企業。他最喜歡的一句話，就是「親愛的，零售的關鍵在於細節」。

香奈兒已針對卡裴曼死訊發布聲明，內容提到，對於卡裴曼的離世深感悲痛，他是一名富有遠見的領袖，為香奈兒制定志向遠大的計畫，打下紮實基礎，他也是一名慈善家，留下卓越職業成就及個人傳承，應該為此感到無比自豪。

香奈兒全球執行主席韋特海默（Alain Wertheimer）8日指出，卡裴曼是一名傑出領導者，也是香奈兒珍貴資產，「更重要的是，他是一位充滿幽默感的好朋友，將真誠懷念他」。

卡裴曼1938年9月23日出生於美國麻薩諸塞州布魯克萊恩（Brookline），1960年從約翰霍普金斯大學畢業，隨後取得哥倫比亞工商管理碩士學位。

出社會之後，他的第一份工作是在Procter & Gamble，3年後跳至廣告公司Doyle Dane Bernbach擔任AE，並在接下來的20年間不斷晉升，成功當上副董事長、總經理，與香奈兒等客戶合作。到了1985年，韋特海默等人聘請卡裴曼擔任香奈兒紐約總部總裁兼營運長，並後來的19年期間，協助香奈兒發展成為價值數十億美元的企業。

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