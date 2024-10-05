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洗騎樓害員警摔斷腿！他怒求償74萬　法院「2原因」判自負3成責任

▲▼萬安41號演習,萬安演習,警察疏導民眾,防空演習。（圖／記者季相儒攝）

▲有員警在騎樓摔斷腿，向業者求償74萬餘元。（示意圖，非當事人／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

高雄市苓雅區某眼鏡行前的騎樓3年前發生一起意外，當時眼鏡行的郭姓老闆娘在清洗地板時，凃姓警員正巧經過，結果不慎滑倒摔斷腿，造成他休養近一個月無法上班，凃員也因此向郭姓老闆娘提告求償74萬餘元。不過，法院近日判決出爐，認定凃員須自負3成責任，判定眼鏡行需賠償20萬餘元。

根據判決書，這起事件發生在2021年1月15日，苓雅區某眼鏡行的郭姓老闆娘在清洗騎樓地板時，當天休假的凃姓警員路過該處並不慎踩滑摔倒，導致右脛骨腓骨骨折，被迫在家休養近月餘。事後凃員不滿郭女在清洗騎樓時未放置隔板或警示標誌，以致於他滑倒，因此向法院提出求償。

在高雄地院審理過程中，眼鏡行老闆鄭男及其妻郭女均坦承疏失，但認為凃警員請求的賠償金額過高。法官在檢視凃警員提出的醫療單據時，發現他連摔倒前的就醫單據都拿出來求償，法官因此將部分單據剔除。另外，法官認為凃警員提出的40萬元精神慰撫金過高，酌情減至10萬元。

法院在審理過程中發現，當天凃警員與友人聚餐喝酒後，穿著鞋底已磨平的涼鞋經過該處。而在郭女清洗地板時，總共有6位路人經過騎樓，但只有凃警員一人摔倒，因此法院認為，凃警員當時未注意路況且未小心行走，須負3成責任。最終，法院綜合相關醫療單據及相關證據，判決眼鏡行需賠償20萬餘元，可上訴。

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