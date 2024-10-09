殺人判17年！男服刑時竟毆打獄警險害失明　再判5月賠16.6萬

▲陳男在獄中打管理員，判刑5月，賠16萬6460元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者劉人豪／台中報導

一名陳姓男子，2009年拿水泥塊等物打死人，遭判有期徒刑17年，他在綠島監獄服刑時，打傷管理員右眼，台中地院依傷害罪判刑5月，民事判應賠管理員16萬6460元。

根據判決，陳男在綠島監獄服刑，管理員在監獄內中央台旁戒護區，蹲下為陳男更換腳鐐時，陳男竟徒手揮拳毆打管理員臉部，導致管理員右側眼球及眼眶組織挫傷、右側眼視力喪失、右側外傷性視神經病變。

陳男辯稱揮拳前聽到有人跟他說，「這個人性侵我的老婆和妹妹」，才會打管理員，但管理員有閃躲，只有擦到他的臉部，他的眼睛本來就腫腫的，不是他造成的。

法院審酌，陳男揮拳擊中管理員右眼，該部位屬於人體重要且無法取代之身體部位，致管理員受傷，依傷害罪，處有期徒刑5月。

管理員提民事求償，請求賠償醫療費用7180元、不能工作損失2萬5130元、配置眼鏡費用5500元、精神上損害賠償40萬元，共計43萬7810元。

陳男稱管理員因公受傷應有公務機關補助，不能再請求賠償。且並未打到管理員，當時其因思覺失調症發作，幻聽有人要對其妹及其配偶不利，才要打管理員方，但管理員一直後退應未打到。



法院認為，根據鑑定結果，無法排除陳男毆打管理員時，與其幻聽、妄想徵狀有關，但難以判定陳男罹患思覺失調症，認為陳男平時確有幻聽、妄想徵狀，但尚未至不能辨識其行為違法或減低其辨識能力程度，精神慰撫金以15萬元為適當，加上其他求償，共判應賠償管理員16萬6460元。可上訴。