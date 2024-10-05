鄰居貼「房東X女房客」挨告！法官一查發現是真的　判她無罪

▲鄰居貼紙條提醒「房東X女房客」，挨告後被判無罪。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

高雄市一名房東阿德（化名）正在出租房子，陳姓女鄰居得知消息後，在該處附近貼紙條，提醒「小心！房東X女房客、111.11出監」，氣得阿德報警提告。不過，高雄地院法官調查後，發現阿德曾因妨害性自主案件入獄，判陳女無罪。

根據判決書內容，阿德先前打算將房子出租，陳姓女鄰居得知消息後，立即在附近張貼字條，寫著「小心！房東X女房客、111.11出監」。

阿德得知消息以後，感到十分生氣，於是報警處理，提告陳女誹謗。對此，陳女則辯稱，阿德所做的事情，鄰里之間都有傳聞，她母親告訴她的內容就是「強X」，因為覺得對女租客相當危險，所以才會善意提醒女租客，主觀上沒有想要誹謗的意思。

▲鄰居貼紙條提醒「房東X女房客」，挨告後被判無罪。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



法官調查後，也發現阿德2018年間，曾經犯了妨害性自主的案件被判刑、入獄服刑4年多。因此，法官認為，人民談論此類社會案件時，用「強X」兩字來形容十分常見，對於使用妨害性自主、性交及猥褻等用詞反而陌生，更遑論要求民眾辨識其中的差異，若要用法律用語的精準程度，來要求陳女查證且判斷，實有太過苛責之嫌。

法官認定，陳女與阿德素不相識、沒有仇恨，難以認定有動機誇大、渲染或故意不時傳遞告訴人先前所犯罪刑，本意應是想表達阿德曾對女性有涉犯妨害性自主類型的案件，且並非無的放矢、毫無根據，最終判陳女無罪。全案仍可上訴。