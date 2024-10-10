金門陶與瓷工藝之美特展揭幕　百位青花瓷旗袍美女快閃走秀

▲世旗「青花瓷旗袍文化藝術快閃」走秀活動盛大展開。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

心如青花人如瓷！世旗「青花瓷旗袍文化藝術快閃」盛大走秀活動，昨9日下午在金門文化園區歷史民俗博物館廣場舉行，近百位表演者到場參與，華麗優雅的的青花瓷旗袍裝扮令人眼前一亮，爲即將於10月22日登場的「金門陶與瓷工藝之美特展」揭開序幕。

金門文化園區所長盧根陣親臨快閃現場致詞，以金門獨特青花瓷官窯藝品之美爲主軸，致力推廣文化經濟與時代接軌。「博物館就是我們的城市，島嶼就是我們的博物館」，盧根陣的願景是打造一座「心靈島嶼，和平聖地」。

盧根陣也特別頒發「感謝狀」給參加表演的8位世旗協會代表，包括社團法人台灣世界旗袍文化推展聯合會總管理處品牌創辦人張莉緹、社團法人台灣世界旗袍文化推展聯合會總管理處品牌執行長林品君、社團法人台灣世界旗袍文化推展聯合會會長郭子綺、桃園市臺灣世界旗袍文化推展聯合會會長黃沛綺、新竹世界旗袍文化藝術推展協會會長黃秀卿、台中市世界旗袍文化藝術推展協會會、長黃麗君，高雄市臺灣世界旗袍文化推展聯合會會長鄭婕羚，以及金門世界旗袍文化藝術推展協會會長蕭美萍。

另盧根陣親自導覽文化園區內的六大主題館，讓參與「青花瓷旗袍行動藝術快閃」將近百位表演者，對金門藝術推廣及閩南文化底蘊，留下深刻印象。