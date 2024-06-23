▲桃園閩南文化論壇，李豐楙院士肯定推動土地公文化節成亮點。（圖／文化局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

中央研究院首位「道士院士」李豐楙教授，日前於2024桃園閩南文化論壇專題演講「斯土斯神：桃園土地信仰的-理念性移植」中指出，桃園土地公文化節與土地公文化館，是桃園的文化亮點；而遍佈桃園各里鄰的土地公廟，如同管區派出所，是民眾的守護神，更是連結社區居民情感的所在。

李豐楙教授說，相較於大神大道的神明，土地公(福德正神)雖是小神，數量卻最多，也是和人最為親近的護境小神，斯土斯神既在此地崇德報恩。在桃園地區閩南人通稱「土地公」，客家村落則稱「伯公」。福德信仰的特性凡三：一即不須分香，在各地反而方便普遍祭祀；二為固守一地，既不繞境也不交陪，屬定著性信仰；三則不在統計、排行之列，否則數量應是最多。

▲分布於各里鄰或社區，甚至農田週邊的土地公廟，是和人最為親近的護境小神。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市各區各里鄰都有許多土地公廟，土地公也是最基層的神明，如同管區派出所，而一個人從出生到死亡，有最直接關係的就是管區，早年農業為主的社會，初一、十五要去轄管自己里鄰的土地公拜拜，是生活中的重要習俗，也是連結社區居民情感的地方。

▲桃園土地公文化節和土地公文化館的重要推手，是曾任未升格前的桃園市長、市議員蘇家明。（圖／ET資料照）

李教授表示，桃園市土地公廟的多元化，從社區土地公到綠化的公園化、校園化土地公廟，此一信仰模型轉變為「小區新群」，也基於崇德報恩建立互助機制。對於桃園市舉辦將近20年的桃園土地公文化節和土地公文化館，則是其走遍海內外，透過比較，發現的特色，也是桃園的亮點。

殊不知，桃園土地公文化節和土地公文化館的重要推手，是當天出席論壇的副市長蘇俊賓堂叔蘇家永和蘇家明。蘇家明是未升格前的桃園市長，因與兄長蘇家永，篤信土地公樂於助人的精神，於時任市長期間，全力推動土地公文化，出錢出力，並推動土地公文化館的成立，日久讓桃園土地公文化，名揚國際。