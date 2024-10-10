牧東前董座涉掏空7000萬！生活工場負責人竟是共犯　7人遭收押

▲新北地檢署。（資料照／記者黃哲民攝）

文／中央社

檢調查出，上櫃公司牧東前董事長蔡男、游男等人涉安排牧東與生活工場等廠商虛偽交易，掏空牧東新台幣7000萬元，新北地檢署今天聲押蔡男與生活工場王姓負責人等7人獲准。

檢調查出，蔡男等人安排牧東光電與生活工場等廠商以不利益且不合營業常規的預付貨款方式，虛偽進行居家用品及生產設備採購等交易，金額達1億7000餘萬元，並填製不實會計憑證及財報掩飾犯行，再提領交易金額隱匿金流，導致牧東公司遭受約7000萬元重大損害。

新北地檢署企業犯罪專組檢察官王涂芝昨天指揮法務部調查局台北市調查處兵分24路至新北市土城區、台北市內湖區等地搜索，查扣會計傳票、手機、硬碟、存摺等物，並帶回蔡男、游男與王男等19人。

檢察官訊問後，以蔡男、王男等7人涉犯證券交易法財報不實、不合營業常規交易及特別背信、商業會計法填製不實會計憑證及修正前洗錢防制法一般洗錢等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串滅證之虞，向新北地院聲請羈押禁見；至於游男等11人分別諭知5萬元至300萬元不等金額交保，1人請回。

新北地院法官今天晚間開庭訊問後，認為蔡男、王男等7人涉犯證券交易法等罪嫌，嫌疑重大，有事實足認有勾串共犯、證人之虞，裁定羈押禁見。