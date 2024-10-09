賀錦麗領先3百分點！川普43％落後　美選倒數依舊膠著

▲賀錦麗目前以46％的支持率，略勝川普的43％。（組圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國最新民調顯示，民主黨候選人、副總統賀錦麗目前以46％的支持率，略勝共和黨候選人、前總統川普的43％，目前兩人戰況依舊膠著。不過，雙方在各個議題的支持度上卻有顯著差異，例如在改善生活成本方面，川普就以44％的支持度大幅領先賀錦麗6個百分點。

根據路透社／益普索最新民調結果顯示，賀錦麗目前以46％的支持率，略勝過川普的43％，領先約3個百分點，而該民調的誤差範圍約為3個百分點，顯示選戰進入倒數階段，雙方的戰況依舊膠著。

除此之外，雙方在7個搖擺州的支持度同樣勢均力敵，多個結果都落在誤差範圍內。

儘管如此，雙方在各個議題的支持度上卻有顯著差異。在經濟問題方面，有44%的受訪者認為，川普在解決「生活成本」上有更好的方法，僅有38%選擇賀錦麗，雙方差距達6個百分點。

許多受訪者將經濟列為本次選舉的首要問題，大約70%的受訪者認為生活成本是最重要的，只有少數選擇了就業市場、稅收等問題，而川普在這方面的支持率也高於賀錦麗。不過在解決貧富差距的問題上，有42%認為賀錦麗是更好的人選，高於川普的35%。

賀錦麗自宣布參選以來，過去6次路透社／益普索的民調都領先川普。在最新的民調中，選民對賀錦麗的心智敏銳度比對川普更有信心，55%的受訪者認同她「頭腦敏銳，能應對挑戰」，而只有46%的受訪者認為川普有同樣的能力。

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