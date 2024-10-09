　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

賀錦麗領先3百分點！川普43％落後　美選倒數依舊膠著

▲▼民主黨參選人、副總統賀錦麗；共和黨參選人、前總統川普。（組圖／達志影像／美聯社）

▲賀錦麗目前以46％的支持率，略勝川普的43％。（組圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國最新民調顯示，民主黨候選人、副總統賀錦麗目前以46％的支持率，略勝共和黨候選人、前總統川普的43％，目前兩人戰況依舊膠著。不過，雙方在各個議題的支持度上卻有顯著差異，例如在改善生活成本方面，川普就以44％的支持度大幅領先賀錦麗6個百分點。

▲▼路透社／益普索最新民調。（表／記者張方瑀製）

根據路透社／益普索最新民調結果顯示，賀錦麗目前以46％的支持率，略勝過川普的43％，領先約3個百分點，而該民調的誤差範圍約為3個百分點，顯示選戰進入倒數階段，雙方的戰況依舊膠著。

除此之外，雙方在7個搖擺州的支持度同樣勢均力敵，多個結果都落在誤差範圍內。

儘管如此，雙方在各個議題的支持度上卻有顯著差異。在經濟問題方面，有44%的受訪者認為，川普在解決「生活成本」上有更好的方法，僅有38%選擇賀錦麗，雙方差距達6個百分點。

許多受訪者將經濟列為本次選舉的首要問題，大約70%的受訪者認為生活成本是最重要的，只有少數選擇了就業市場、稅收等問題，而川普在這方面的支持率也高於賀錦麗。不過在解決貧富差距的問題上，有42%認為賀錦麗是更好的人選，高於川普的35%。

賀錦麗自宣布參選以來，過去6次路透社／益普索的民調都領先川普。在最新的民調中，選民對賀錦麗的心智敏銳度比對川普更有信心，55%的受訪者認同她「頭腦敏銳，能應對挑戰」，而只有46%的受訪者認為川普有同樣的能力。

►賀錦麗PK川普！2024美大選重要時程　贏家明年1月20日宣誓就職
►川普、賀錦麗「對中政策」一次看　美中角力的競爭與衝突
►得搖擺州者得天下！川普、賀錦麗民調膠著　7州成「選戰焦點」

ET快訊
汪建民臨終前求婚「女生會開心嗎」？美女主播：健康時不娶…拜託
快訊／輔大女碩生車禍亡…家人心碎急訂機票　將抵台認屍
快訊／雨區擴大！5縣市大雨特報　嚴防雷擊
外遇美女營養師！正宮受折磨病逝　名醫出面回應了
快訊／霞海城隍廟旁「休旅車撞爛攤位」！
攻擊24歲妹害「臉撞地」爆血！惡男抓到了　犯案動機曝
幫柯文哲喊冤？　徐永明突發5文：文燦拿錢沒事、沒拿錢的有事
汪建民病逝付不出喪葬費　他們籌錢辦告別式
快訊／目標連霸！　日本12強賽球員名單公布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

3台灣人涉嫌販毒曼谷被逮！　查獲277公斤K他命

賀錦麗領先3百分點！川普43％落後　美選倒數依舊膠著

「颶風獵人」飛入密爾頓！機身狂晃驚險畫面曝　研究員嚇喊：天啊

住家地板傳微弱喵喵聲　女花7小時瘋狂找貓「鞋子發現真相」傻

FAA發布安全警示！波音737方向舵可能卡住　全球40航空公司受影響

快訊／日航客機「飛台灣途中」尾翼異常！緊急折返成田

美28歲女子「拋棄未婚夫」娶伴娘！　結婚前夕才發現愛的是好友

2歲女童被媽男友虐待死亡　「屍體放嬰兒車上」推出去逛街3天

北海道船難26死　觀光船公司社長遭起訴

北韓軍方宣布　今起「永久切斷」所有連接南韓公路、鐵路

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

輔大馬來西亞女僑生遭撞亡　男友淚：願來世還能在一起

空軍上兵打靶亡...是家中認養獨子　里長陪母認屍：不敢讓阿嬤知道

徐乃麟聞汪建民癌逝哽咽落淚　曾「資助汪媽半年醫療費」：微不足道..

憾汪建民不敵病魔離世　小禎：他活在大家心中

徐乃麟.楊繡惠大和解？邀清再上《衝衝衝》

3台灣人涉嫌販毒曼谷被逮！　查獲277公斤K他命

賀錦麗領先3百分點！川普43％落後　美選倒數依舊膠著

「颶風獵人」飛入密爾頓！機身狂晃驚險畫面曝　研究員嚇喊：天啊

住家地板傳微弱喵喵聲　女花7小時瘋狂找貓「鞋子發現真相」傻

FAA發布安全警示！波音737方向舵可能卡住　全球40航空公司受影響

快訊／日航客機「飛台灣途中」尾翼異常！緊急折返成田

美28歲女子「拋棄未婚夫」娶伴娘！　結婚前夕才發現愛的是好友

2歲女童被媽男友虐待死亡　「屍體放嬰兒車上」推出去逛街3天

北海道船難26死　觀光船公司社長遭起訴

北韓軍方宣布　今起「永久切斷」所有連接南韓公路、鐵路

「毛系列保健品」再獲玉山獎　Uber Eats買東森寵物滿399立折200

快訊／哥哥失聯找不到人！新店碧潭疑落水　消防下水搜救中

3台灣人涉嫌販毒曼谷被逮！　查獲277公斤K他命

襪子繞頸虐死三花貓！心理系男大生認了下藥 　玄奘大學說話了

特斯拉「Model 3後驅大電池版」歐洲開賣！702km續航、加速也更快

台積電9月營收2518.73億元年增近4成　Q3首破7500億元創新高

快訊／國家警報響「4地暴雨警戒」　大雷雨狂下1小時

清心福全「咖波手搖杯」聯名再加碼！全新9款飲料杯10／13上市

合作車銀優！「挪威小王子」Peder Elias　11月重返台北開唱

獨尊閩南語正名「台灣台語」？　文化部澄清：沒侵犯其他語言意圖

國際熱門新聞

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

宏國白蝦輸台暴跌67%　55年來最糟

北韓宣布：今起「完全切斷」通南韓道路

以色列狂轟扛不住了！　真主黨高層態度大變：支持停火

孔洞噴火柱　船員1秒飛天重摔慘死

2025世界大學排行　台大全球第172下滑20名

即／日航客機「飛台灣途中」尾翼異常！急返日

4000人斬富豪暴斃！25歲AV嫩妻涉毒殺

輝達強漲4.05％支撐　道瓊收紅126點

男友吃薯條「1舉動」惹毛櫻花妹　怒提分手

賴清德拋祖國論　美國務院：台海穩定是美國根本利益

女傭泳池聚會「穿太辣」！　住戶不滿

川普沒當選就完了　馬斯克：我可能得去坐牢

台灣進口加熱菸卡關遭日媒批判　日本外務省網頁發赴台提醒

更多熱門

相關新聞

地板傳微弱喵喵聲　女7小時找貓發現真相傻

地板傳微弱喵喵聲　女7小時找貓發現真相傻

美國佛州一名女子在屋內聽到微弱貓叫聲，她擔心可能有小貓困在地下，花了7個小時在家中到處找貓，還和丈夫試著進入住家地下狹小空間，結果意外發現問題出在她的鞋子。

FAA發布安全警示　波音737方向舵可能卡住

FAA發布安全警示　波音737方向舵可能卡住

美28歲女子「拋棄未婚夫」娶伴娘！

美28歲女子「拋棄未婚夫」娶伴娘！

100隻飢餓浣熊霸占院子　女被包圍討食崩潰

100隻飢餓浣熊霸占院子　女被包圍討食崩潰

薯條評比！麥當勞奪冠　這家名店倒數第2

薯條評比！麥當勞奪冠　這家名店倒數第2

關鍵字：

賀錦麗民主黨川普共和黨美國總統2024美國總統大選北美要聞民調

讀者迴響

熱門新聞

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

獨／楊千霈回應婚變！「的確跟小孩都住台北」

汪建民女友首發聲臨終前跟她求婚　

雙十節只放1天「大家要幹嘛？」答案超驚訝

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

汪建民生前最後一場錄影拄枴杖現身　

小三「美女營養師」挑釁網紅正宮！　鹹濕床照訊息曝光

洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！「絕美婚紗照」曝光

陳沂揭「舉牌紅包不到1200去垃圾桶」新娘是網紅！

情侶忘我熱吻！女方仙氣正臉曝...網驚呼：超羨慕

蔡尚樺球賽穿超辣！

人夫無套車震女業務　衛生紙團露餡

欠2000萬！汪建民病逝付不出喪葬費

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面