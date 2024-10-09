最美董座愛上刑事戰將！豪借林明佐2000萬：給你前妻當贍養費

▲刑事局高官林明佐涉貪污洩密案今日開庭，林稱女友徐培菁有給一筆2千萬款項，是要當前妻的贍養費。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅、鄧木卿／台中報導

刑事局高官林明佐涉貪污洩密案，林明佐與博弈九州集團、最美董座之稱的徐培菁生出愛苗。林明佐今日開庭認了2人關係，還是以結婚為前提交往，林明佐金流中有2000萬款項，竟是徐培菁借給林明佐，要林當成前妻的贍養費。

林明佐委任律師宋重和說，被告林明佐承認2117萬不明財產，涉犯是公務人員不明財產一罪。至於一筆約2000萬，林明佐在偵訊時原本不想說，後來才坦承這筆錢是徐培菁借給林明佐，稱要把這筆錢當成林明佐前妻的贍養費，隔三天後，林明佐退回500萬。但徐培菁在偵訊時否認此事。

▲▼林明佐今日開庭，整個人暴瘦一圈，相當狼狽。（圖／記者許權毅攝）



林明佐自稱，與女友徐培菁原本是以結婚為前提交往。但今日開庭時，先是稱不知道女友徐培菁是九州集團幹部，以為女友僅是優秀的企業家，還稱九州集團陳政谷送上的一瓶258萬限量版麥卡倫威士忌，自己不知情，反而是遭徐培菁「幹走」。

林明佐辯護人最後表示，要聲請調查勘驗4項證據，包含調查站對徐培菁的監聽紀錄、徐培菁與林明佐微信對話紀錄、林明佐平板內容以及徐培菁與曾姓親友的LINE對話紀錄，就其中找到對林明佐有利證據，法官表示另由合議庭裁定。