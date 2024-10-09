被控收受258萬麥卡倫！林明佐喊不知情　檢打臉：手機有價目表

▲林明佐今日出庭狼狽遮臉，右手被上銬在輪椅上。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅、鄧木卿／台中報導

刑事局高官林明佐涉嫌貪污洩密案，檢方查出九州集團送上一瓶258萬限量版麥卡倫威士忌。今日準備程序庭，林明佐稱對酒的事情完全不知道，且酒被徐培菁「幹走」，偷偷收起來，律師還補充說，林當時有病在身不能喝酒，且酒被徐培菁暗槓收在暗室。檢方則說，林明佐手機內有發現酒的價目表，證明非不知情。

今日開庭林明佐乘坐輪椅、狼狽被上銬現身，全程用文件遮住臉部，不敢看向媒體。審判長傅可晴在庭上詢問林明佐，是否有收受九州集團陳政谷送的威士忌？林明佐說，酒的事情完全不知道，是後來有次跟陳政谷要吃飯，徐培菁才提起，陳政谷有送了一瓶酒，被徐給收起來，馬上就要徐退回。

▲▼林明佐被問到是否有收受九州集團贈送限量版麥卡倫威士忌，稱是女友徐培菁幹走。（圖／記者鄧木卿攝、記者許權毅攝）



法官問，知道陳政谷給酒的原因？若僅是一般的酒，為何要退回？林明佐說，我至始都不知道，我剛剛也說過了，是被徐幹走了，我請徐退回。法官說，曾經說過這是跟陳政谷禮尚往來？沒有這件事，應該是說，在檢察官積極偵辦下，確實有送酒給我，但我沒有收也是事實。

林明佐委任律師宋重和說，陳政谷因為知道林明佐有脊椎瘤，曾經要送上一台紅外線機，但是遭到林明佐在LINE對話紀錄中拒絕，若是要收受賄絡，也是選紅外線機，但林並沒有收。

至於陳政谷送上的一名258萬限量版麥卡倫威士忌，林當時生病根本不可能喝，且酒是被徐培菁「暗槓」起來，隱藏放在暗室裡頭，還是林明佐跟陳政谷要見面吃飯時，徐培菁怕事情被提起，才主動跟林明佐說，也不知道酒的價值，不論是100萬或是200萬。

檢察官則針對酒的事情說，在林明佐的手機內，有發現酒的價目表，證明林明佐並非不知情。