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「刑事戰將」林明佐涉貪4451萬今首開庭！　32名被告將分4庭審理

▲▼ 。（合成圖／ETtoday資料照）

▲林明佐與博弈集團幹部徐培菁有地下情，更貪污不法所得逾4000萬元，全案將在今早首次開庭。（合成圖／ETtoday資料照）

記者白珈陽／台中報導

前刑事局三線二星警政監林明佐，在台中市擔任刑大大隊長期間，涉嫌將檢警辦案機密洩漏給博弈集團，跟九州集團總裁陳政谷稱兄道弟，還與集團幹部、前電競聯盟董事長徐培菁有地下情，貪污不法所得高達4451萬餘元，台中地檢署8月間依貪污、洩密等8項重罪將他起訴，全案將在今（7）日上午9時30分首次開庭，因共有32名被告，人數眾多，將分成4個庭、共2天進行審理。

檢方調查，林明佐2019年為從刑事局調任台中市刑大，委請徐培菁替其關說，當時徐培菁已是陳政谷重要幹部之一，2020年林如願以償到台中擔任刑大大隊長，卻與徐培菁發展出地下情，徐培菁為攏絡林出手闊綽，不僅租賃豪車供林無償使用，也提供住宿、甚至同居，林也不讓徐失望，將檢警偵辦博弈機房、水房的訊息，洩露給博弈集團，也與集團總裁陳政谷互稱兄弟。

台中地檢署8月23日偵結，依違反貪污治罪條例、組織犯罪防制條例、刑法洩密等8罪起訴林明佐；同月26日警政署也宣布報請內政部核予林員記二大過免職，並追究相關人員考核監督責任，依法嚴懲斷然淘汰。

林明佐在押期間，以罹患脊椎瘤為由聲請停押，不過法院認為，林位高權重且交友廣闊，若不羈押恐與她人勾串，且看守所的醫療資源充足，林可在所內持續就診取藥，獲得適切的醫療照護，予以駁回，不得抗告。

全案將在今天上午9時30分開庭，由於被告人數較多，包括林明佐、陳政谷、徐培菁、前記者史鎮康、博弈集團幹部李孟修、劉宗奇、陳奕宏、洪文忠等共32人，將分次開庭，7日上午2場、9日下午2場，共4次開庭。

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