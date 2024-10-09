快訊／淪博弈內鬼！刑事戰將瘦一圈　上銬坐輪椅...落魄出庭畫面曝

記者許權毅、鄧木卿、游瓊華／台中報導

前刑事局三線二星警政監林明佐在台中市擔任刑大大隊長期間，不僅與九州集團總裁陳政谷稱兄道弟，還與集團幹部徐培菁偷情，更涉嫌將檢警辦案機密洩漏給博弈集團，爽撈4451萬餘元，遭檢方起訴羈押。今天林明佐遭羈押禁見5個月後，首度於法院開庭，人坐著輪椅進法庭，而身上警官制服換成囚衣，身形明顯瘦了一大圈，拿著紙將臉遮得緊緊，躲避媒體拍攝，昔日刑事悍將風光模樣對比今日落魄「上銬」出現在法庭，令人感嘆。

▲前警政監林明佐首度出庭，與過往意氣風發模樣大相逕庭，今天坐著輪椅被法警推進法庭。（圖／記者許權毅攝）



檢警偵辦九州博弈集團案，「刑事戰將」林明佐涉嫌洩漏偵查秘密、收賄及財產來源不明等罪嫌案件，其犯罪結構猶如電影《無間道》。

檢調也發現，林明佐向九州美女幹部徐培菁求官成功，之後不僅收博弈集團千萬現金，還稱九州博弈總裁陳政谷是「貴人」，更貪收全球限量、價值近260萬元的麥卡倫71年威士忌，還與徐培菁同居。更離譜的是，林明佐不顧家人反對，今年1月初與髮妻簽字離婚，還向徐培菁借2000萬現金，做為給前妻的贍養費，情節荒唐猶如灑狗血的八點檔連續劇。

林明佐昔日是台中市刑大大隊長、刑事局警政監，前途一片看好，被視為警界明日之星，沒想到貪財又陷入美女迷魂陣，洩密給博弈集團，重創警界形象，遭台中地檢署依貪污、洩密等8項重罪將他起訴，今天是林明佐被羈押5個月後首度於法院出庭，坐在輪椅上，由法警推著進入法庭，手上、腳上都有紗布包裹，右手被銬在輪椅上，左手則拿著文件緊緊把整張臉遮住，過往高人一等的優越感，已被消瘦、落魄不堪模樣取代。