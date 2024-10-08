環境部手機回收抽大獎　台東環保局加碼兌換環保洗手乳

▲環境部手機回收抽大獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

環境部資源循環署一年一度手機回收月開始囉，今年度活動時間至10月31日止，民眾將舊手機交到各大手機回收點進行回收，即可取得環境部抽獎序號單，將抽獎序號登入環境部活動網址後，有機會抽到筆記型電腦、智慧型手機、無線降噪耳機等好禮，此外，台東環保局再加碼，民眾將舊手機交到環保局回收，加送1瓶環保洗手乳，數量有限，換完為止。

台東縣政府表示，智慧型手機已成為民眾日常生活配備，手機裡面含有很多貴金屬，因此，透過回收，可將手機裡面的貴金屬循環再利用，減少開採自然資源，進而達到保護生態的目的，呼籲民眾一起落實SDG12負責任的消費與生產，一起響應回收，共創台灣循環經濟。

台東縣環保局指出，環境部每年固定辦理手機回收月活動，歡迎民眾多加利用環境部「手機回收月」官網(http://phonerec.com.tw/)方便查找全國手機回收據點門市(大潤發、中華電信、全國電子、全家、7-11便利商店或各大手機品牌門市等)及回收兌換優惠，每回收一支手機可取得一組抽獎序號，活動期限前將抽獎序號登入循環署抽獎網站， 11月25日並將於環境部資源循環署FB粉絲專業現場直播抽獎，好康好禮選擇多，此次活動僅限回收「手機」，具通話功能的平板電腦不在回收活動範圍，活動詳情請詳環境部活動說明(https://reurl.cc/Orn1E3)，有相關問題也可以透過環境部活動Q&A(https://reurl.cc/349DO9)了解。

另外，環保局配合環境部活動至10月31日止，每個上班日的早上9時至12時以及下午14時至17時，將舊手機拿到台東環保局1樓服務臺回收，將有專人服務與協助領取登入抽獎序號，環保局加碼回收一支手機兌換環保洗手乳一份，數量有限，送完為止。

環保局提醒，手機回收前務必進行「檢、刪、排」三步驟，定期「檢」視壞掉或不再使用的手機，回收前自行先「刪」除個人資料、恢復原廠設定，「排」出交付清潔隊、通路賣場、電信業、便利商店（統一超商或全家）或品牌門市等回收管道。