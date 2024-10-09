屁孩窩裡反...他遭毆懷恨在心　撂2人擄走少年載山區痛打丟包

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一名少年日前因看朋友不順眼後起口角，將他打一頓，事後友人懷恨在心，夥同2人到少年住家旁將他當街擄走，載到五股山區毆打，再將他丟包到成蘆橋，少年返家後打電話報警，警方成立專案小組，在山區攔截圍捕被逃逸，隨後在北市士林區找到犯案車輛，經6小時追緝，順利逮捕涉案3人，訊後依傷害、妨害自由等罪分別移送新北地檢署及少年法庭。

▲警6小時循線逮捕涉案犯嫌 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據悉，17歲凃姓少年與19歲王姓男子本是朋友關係，日前2人互看不爽起口角，王男當場被痛毆，友情隨即破裂反目成仇；事後王男懷恨在心，8日晚間10時許，王男夥同18歲鄭男及17歲李少，開車到凃少住家附近埋伏，見他返家之際，衝上前當街將他塞進車內擄走。

王男等3人把凃少載到五股的山區，聯手圍毆他，造成他全身多處瘀傷，逞兇後，再將他丟包到新北市成蘆橋；三重警方獲報後成立專案小組，在五股山區發現涉案車輛，並攔截圍捕卻被逃逸，事後在台北市士林區延平北路7段找到犯案車輛。警方調閱相關監視器，循線逮捕3人，訊後依傷害、妨害自由等罪分別移送新北地檢署及少年法庭。

▼三重警在士林區找到犯案車輛 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）