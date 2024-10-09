海巡「台中艦」攔檢越界大陸漁船　扣1公噸漁獲拖回七美港調查

記者張君豪／台北報導

海巡署「台中艦」8日9時10分在澎湖七美東南方13.6浬海域（台灣方禁止水域內9浬），發現大陸籍漁船「粵南澳漁」越界捕魚，台中艦隨即實施水砲驅離，並通報澎湖海巡隊10091艇支援。10時45分海巡艇於七美南方17.5浬處發現「粵」船滯留，巡防艇上前盤查時，陸船加速蛇行拒檢，目擊船上甲板放置大量漁獲，我方海巡艇即緊追在後，並順利登船檢查控制該船，海巡署依規定將人船查扣，並依台灣地區與大陸地區人民關係條例深入調查。

▲海巡署在澎湖查扣大陸越界捕魚漁船及漁獲約1公噸。（圖／記者張君豪翻攝，下同）





海巡人員登檢「粵」船後，檢查該船發現船上有9名船員，漁獲約1公噸，無其他農畜產品，該船船舶證書記有船名、船編，惟船舷僅有船名；該船主機海水泵受損，有進水情況，因有航安疑慮，海巡人員立即調用巡防艇抽水機協助該船抽水及堵漏，並由10091艇、永康艦接力拖帶，9日8時20分成功將越界捕魚的陸船拖抵七美港進行調查。

海巡署金馬澎分署表示：近期東北季風逐漸增強，中國大陸漁船時有越界捕撈之情事，海巡機關將嚴格執法，針對未經許可進入台灣禁、限制水域航行、作業之大陸船舶依法開罰，以確保台灣海域安全與秩序。同時也籲請民眾發現越界大陸漁船或其他可疑船筏時，請撥打海巡署「118」服務專線，海巡署將立即調派艦艇前往處理，共同維護國境安全及海洋資源的永續發展。

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