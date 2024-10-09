網紅正宮「被小三挑釁10年」病逝！律師見1畫面氣炸：太囂張

▲名醫遭爆婚外情，出面表示這是10年前的事情，有獲得太太諒解。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

47歲黎姓醫師憑藉帥氣外型和醫師形象，多次到知名節目當嘉賓，更營造出體貼、顧家的好丈夫人設，怎料遭週刊爆出他與網紅營養師外遇超過10年，而正宮已於9月間病逝。對此，律師李怡貞在臉書怒評此事，也忍不住吐槽「選擇持續刷存在感的囂張的小三，強摘的瓜不甜。」

李怡貞稍早在粉專直言，看完名醫外遇網紅營養師，而正宮在久病纏身及婚外情的雙重打擊下，於今年9月病逝一事，她覺得不齒又生氣，「尤其是兩個公眾人物的泡湯依偎照片，這麼大剌剌地在新聞內文裡。」

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她接著表示，國防醫學院的公費生與家裡有資源栽培的音樂才女，這樣高攀的婚姻，或許自卑心理作祟，所以有錢有權後就開始搞外遇，「容忍囂張小三繼續在生活圈，以公事為名來接觸，更何況小三還小人得志，當KOL接業配，繼續欺世展現無辜且自以為專業的一面。這10年間，元配看了能不鬱悶憤恨？抓也沒有意義，都是以公事為名，不抓剛好讓小三各種張牙舞爪、刷存在感。」

李怡貞不禁感嘆，通常會被氣死，就是因為在意顏面及配偶的事業，所以各種吞忍，不吵不鬧不告，自己暗夜垂淚，也不去諮商、找律師，「以為被老天爺拋棄的沉溺在不甘心與悲傷裡，爽到的是誰？裝深情的配偶及假專業的小三。」

她直言，一直以來都很鼓勵元配，只要是正確的事情，直接以合法、正當的方式，時機一到直接開撕，不要怕什麼丟臉，容忍爛鍋配爛蓋，在那邊自以為浪漫才是真的丟臉，「救自己的方式很多種，逃生出口一直都在，妳到底要不要逃而已。」

李怡貞也忍不住開炮，「一個男人連最基本的家都齊不了，為了女人事優柔寡斷多年，顯然就是個爛咖，就不要裝得自己多厲害，也別想事業可以經營得多風光。而選擇持續刷存在感的囂張小三，強摘的瓜不甜，雖然也是很辛苦去考個證照想要證明自己，但也恭喜妳因為男人現在的深情宣言，而更無法跟陳世美有被祝福的感情，以為元配終於掛了，妳的人設也剛好毀了，只能一輩子不見光地守著自己的不甘心，又或是直接不要臉地待著刷存在，豁出一切守護妳自以為的深情。」

消息傳開後，黎男也出面解釋，這是10年前的事情，當時已經道歉，太太也諒解，認為是太太最近病逝，親朋好友拿這些資料出來做一些發洩。