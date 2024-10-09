遭爆外遇美女營養師！正宮受折磨病逝　名醫：十年前的事已獲諒解

▲名醫遭爆婚外情，出面說明是10年前的事情，有獲得太太諒解。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導



47歲黎姓醫師，遭媒體報導外遇陳姓網紅女營養師，導致妻子在久病纏身以及婚外情打擊下，於今年9月病逝。對此，黎男表示那是10年前的事情，當時已經道歉，太太也諒解，認為是太太最近病逝，親朋好友拿這些資料出來做一些發洩。

黎男指出，那是10年前的事情，當下都有妥善的處理，因太太慢性疾病久病纏身，那時也跟她承諾並道歉，這10年其實生活上也都很平靜，也都沒有再有婚姻上的事件，太太疾病這一段時間也多次提出離婚，不過他拒絕，說很珍惜一路相伴。

黎男表示，那個時候太太可能有跟好友或是親戚吐苦水，可能有傳一些截圖被保留，太太最近病逝，可能有一些悲傷的情緒轉化，拿這些資料出來做一些發洩，「看到說太太是我害死的，我覺得這樣連結太沉重了」，當下做錯的事情也取得當事人妥協，太太也諒解。



黎男說明，與陳姓網紅營養師，在工作上有一些片段性的合作，10年前的事情做了一些措施，也都平靜下來，大家都妥善處理了，僅有工作上的短暫的聯繫，

黎男認為，慢性疾病對於身體破壞的打擊，不只是身體上造成的困難跟殘缺，對心理上彼此相處上都是極大的負擔，在過去上個人可能遇到了亂流，不過很快就達成了共識，也修正到正常的生活，這幾年來一起走過了病痛的這些折磨，最後一段艱難的旅程也一起旅行了，也希望太太可以走走的平安，不要被流言蜚語驚動到。