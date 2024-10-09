行人險遭撞抱怨「這麼派」　騎士沒禮讓還脫安全帽狂K

記者黃翊婷／綜合報導

一名行人日前行經新北市板橋區中山路二段某巷口時，險些被未禮讓的機車騎士撞上，隨口抱怨一句「這麼派喔（這麼凶喔）」，竟遭騎士飆罵髒話、持安全帽攻擊，因而決定公開影片，並對騎士提告傷害、公然侮辱以及恐嚇。海山警方8日已通知蘇姓騎士到案說明，訊後將人移送新北地檢署偵辦。

▲蘇男行經巷口未禮讓行人，險些發生擦撞。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台，下同。）

行人將事發經過的影片上傳至YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」，影片中，5日晚間7時許他與友人步行經過新北市板橋區中山路二段某巷口，險些被蘇男騎車撞到，對方緊急剎車之後又從他面前騎過去，這才隨口向同行友人抱怨一句「這麼派喔（這麼凶喔）」。

沒想到蘇男疑似對此感到不滿，於是停車與行人理論，但一開口就是三字經等髒話，甚至脫下安全帽攻擊行人，最後聽到行人要報警，竟一邊說著「我在這邊等你」、「趕快報」，一邊戴安全帽、上車，隨後騎車逃離現場。

▲蘇男一氣之下竟持安全帽攻擊行人。

遭到攻擊的行人事後前往醫院驗傷，經檢查確認受有腦震盪、頭部挫傷、右側肩膀挫傷等傷害，他表示已經報案，後續會對騎士提告傷害、公然侮辱以及恐嚇。網友們紛紛留言表示誇張，「每次這種說你報啊的，最後都會逃走」、「絕不能縱容壞人囂張橫行，支持事主提告」、「很好都有錄到，支持原PO，年終就靠這次了」。

海山警方接獲報案，已在8日通知蘇男到案說明，訊後依恐嚇、傷害及妨害名譽等罪嫌，將人移送新北地檢署偵辦；至於未禮讓行人的部分，後續也會依據違反道路交通管理處罰條例第44條第2項，開罰1200元以上6000元以下罰鍰。