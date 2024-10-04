上周交通事故奪29人命　死亡最多縣市出爐

▲上周交通事故死亡29人。（示意圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(4日)公布每周交通事故統計，上周A1類24小時死亡29人，行人死亡3人；另今年迄9月27日死亡達1227人，比去年同期少5.8%，不過仍未達降低7%目標，行人死亡累計則有139人，降幅逾11.5%。交通部也公布行人死亡最多5縣市，包括桃園市、台中市、新北市、台南市、高雄市。

交通部今公布上周9月21日至9月27日交通事故24小時死亡資料，整體死亡29人，行人死亡3人，上周縣市交通事故死亡人數最多縣市為彰化縣6人、台中市5人、新北市4人、桃園市4人；行人死亡為台中市2人、新北市1人。

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此外，交通部也公布今年1月1日至9月27日累計交通事故24小時死亡，整體死亡有1227人，較去年同期減少76人，減幅為5.8%，未達降低7%目標；行人死亡累計139人，較去年同期減少18人，減幅為11.5%。

交通部表示，今年1月到9月27日交通事故整體死亡最多前4名為桃園市有123人、台南市120人、新北市112人、屏東縣103人；行人死亡最多前五名為桃園市17人、台中市16人、新北市13人、台南市12人、高雄市12人。

▲交通部公布交通事故最新統計。（圖／記者李姿慧攝）

交通部表示，每周交通事故死亡人數大多在20多到25人之間，最高曾超過30人，上周死亡29人，雖未創每周新高，但數據偏高。

針對上周交通事故24小時死亡，交通部分析，從事故碰撞型態來看，車與車事故：側撞5人、追撞3人、同向擦撞3人、路口交岔撞3人、衝過遮斷器1人。另車輛自撞：撞護欄3人、路上摔倒2人、撞花圃1人、撞橋梁1人、撞電桿1人、撞建築物1人、衝出路外1人、撞工程施工1人。行人死亡部分：穿越道路中2人、其他1人。