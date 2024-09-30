北市警發生「行車糾紛」竟要同事偷查個資恐嚇　2人下場曝！

▲北市大安警分局張姓警員不滿許姓男子發生行車糾紛，竟叫彭姓同事幫他查許男個資，2警慘遭法辦。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

北市大安警分局某派出所張姓警員，因行車糾紛與許姓男子起爭執，張員透過通訊軟體LINE聯繫派出所的彭姓同事，查詢許男個資，並以警察身分打給許男，聲稱要討論解決行車糾紛，實則是為了恐嚇許男。士林地院依非公務機關非法利用個人資料罪，分別判處2人有期徒刑6月、4月，緩刑2年。

張姓警員2022年12月3日晚間在新北市淡水區淡金路、北新路口與許姓男子發生行車糾紛後，同日晚間委請彭姓同事透過M-Police系統，輸入車牌號碼查詢車主註冊的資訊，以此取得許男身分證字號、生日、聯絡電話等個資，再以通訊軟體LINE傳送予他。

隔天，張警員打電話給許男，聲稱自己是敦化南路派出所的警員，並希望討論前一晚的行車糾紛，實則是為了恐嚇許男。

許男發現自己的手機號碼被洩露，感到自己的隱私權被侵犯，因此全案由督察人員依違反個人資料保護法，經由查看2警手機LINE的通話紀錄，以及翻拍張警員與彭警員的LINE通訊紀錄，確認彭將M-Police的畫面傳送給張，認定2人共同犯罪，觸犯公務員假借職務上權力與機會非法利用個人資料罪。

法院審理時，2人坦承犯行，並且與許男達成和解，許男表示願意原諒他們。法官認2人經過這次的偵審程序，已經對自身的行為有更多的注意，並認為他們不會再犯罪，因此宣告緩刑2年，讓他們有機會重新做人。